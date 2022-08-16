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ياسمين الخطيب تكشف صدرها بأجرأ صورة وتغلق التعليقات! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين الخطيب تكشف صدرها بأجرأ صورة وتغلق التعليقات! (شاهد) watanserb.com
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وطن– كشفت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، عن جسدها بطريقة جريئة وتجاوزت الخطوط الحمراء لأول مرة.

النساء أخطر من البنادق

ونشرت ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستقرام”، من الساحل الشمالي، ظهرت فيها بتوب مفتوح الصدر والظهر بشكل فاضح.

وعلقت ياسمين على الصورة: ” في الساحل الشرير، النساء أخطر من البنادق”.

المثير للانتباه، أن ياسمين قامت بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة، بينما قامت بفتحها على الصور التي تليها.

حيث ظهرت الإعلامية المصرية بعدها، بإطلالة أكثر حشمة، توب وتنورة باللون الأسود المورد بالأصفر.

 

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وعقبت على الصور: “الحب هو الغروب”.

مايوه

وقبل أسبوع، ظهرت ياسمين الخطيب بمايوه أسود، وفوقه قطعة شيفون أبيض.

كما نشرت ياسمين صوراً أخرى لها وهي تقف على شرفة منزلها، مرتدية ليجن أسود وتوب بنفس اللون يكشف بطنها. وعقبت: “هنا القاهرة”.

محاولة انتحار

جاءت هذه الصور بعد أقل من شهر من محاولة ياسمين الخطيب الانتحار عن طريق تناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول.

وكتبت الخطيب: “بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها”.

وأضافت: “لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني”.

ووصفت ياسمين ما تمر به من أعراض بسبب المرض مردفة: “أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد. ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص”.

طلاق ياسمين الخطيب

وسبق أن كشفت الإعلامية تفاصيل طلاقها. وقالت خلال لقاء خاص ببرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، إن الطلاق تم رسميًا منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر.

وحول سبب طلاقها، قالت ياسمين أنها لم تشعر بالأمان. مردفة: “أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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