والدة شيماء جمال في السجن بجوار المتهمين بقتل ابنتها والسبب!

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وطن– قررت محكمة جنايات الجيزة، وضع والدة الإعلامية المغدورة شيماء جمال، داخل الحجز.

صراخ ومشادة

وذكرت صحيفة “المصري اليوم“، أن محكمة جنايات الجيزة التي تنظر محاكمة القاضي أيمن حجاج، وصديقه أيمن الغرابلي، المتهمين بقتل شيماء جمال، قررت وضع والدة المجني عليها داخل الحجز. وذلك بسبب صراخها داخل قاعة المحكمة، وحدوث مشادة كلامية بينها وبين المتهمين خلال جلسة محاكمتهما.

هذا وقد تنحى عمر هريدي، المحامي عن الدفاع عن المتهم الأول. وقال: “بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك، قررت ترك فريق الدفاع”.

وجاء في بيان للنائب العام، أن المتهم الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما. ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

وعرض المتهم الأول على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به بحسب بيان النيابة.

جريمة قتل شيماء جمال

وعقدا المتهمان العزم وبيَّتا النية على إزهاق روح شيماء جمال. ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

واشتريا المتهمان لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل الإعلامية وشل مقاومتها. وكذلك سلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها. بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.

وتابع بيان النيابة: “لما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس. فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا. وجثم مُطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها”.

وأوضحت النيابة: “بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدَين إزهاق روحها. حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها. ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمها”.