الرئيسيةالهدهدهكذا ردت خديجة بن قنة على بيان علماء المسلمين حول تصريحات "الريسوني"!
الهدهد

هكذا ردت خديجة بن قنة على بيان علماء المسلمين حول تصريحات “الريسوني”!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
- Advertisement -

وطن- تساءلت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجية بن قنة حول تبرؤ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تصريحات رئيسه المغربي أحمد الريسوني وذلك على إثر تصريحاته المسيئة ضد موريتانيا والجزائر.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلة:”هل يكفي أن يتبرّأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني الذي نسف وجود دولة موريتانيا قائلا إن وجود ما يسمى بموريتانيا غلط، ودعا إلى النفير والزحف بالملايين نحو تندوف الجزائرية،، بدل الدعوة إلى النفير والاستنفار ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني؟”.

سقوط من علو شاهق

وأعادت “بن قنة” تغريد تدوينة للصحفي الجزائري عثماني لهياني، هاجم فيها “الريسوني” بالقول:” دودة ما نخرت هذا العقل التعيس، فسقط من علو شاهق، في لحظة انكشاف صادمة، تحول الريسوني من عالم عامل على وحدة الأمة، الى فقيه سلطة وداع الى الفتنة والحرب بين الشعوب، فلم تسلم منه الجزائر تحريضا، ولا مالي ولا موريتانيا تطاولا، انه التحول من الوظيفة الكبرى الى الوظيفية القبيحة.”

رد أقبح من قول

كما أعادت تغريد تدوينة للإعلامي والكاتب الصحفي الجزائري أيضا، قادة بن عمار، هاجم فيها بيان اتحاد علماء المسلمين، قائلا:” إتحاد علماء المسلمين يوضّح أن ما قاله الريسوني رأي شخصي! وهو حرّ في قوله! عجبا! هل هذا معناه أنه حر في الدعوة للنفير العام ضد الجزائر؟ وحرّ بالتشكيك في استقلال موريتانيا؟! وإن كان رأيا شخصيا وقديما..فهل يجب السكوت عنه؟ للأسف.. رد أقبح من قول! وتوضيح أشنع من تصريح! يا ليتهم سكتوا!”.

“الريسوني” يهاجم الجزائر وموريتانيا

وكان الريسوني قد أكد، في تصريحات في برنامج تلفزيوني نهاية الشهر الماضي، أن قضية الصحراء “صناعة استعمارية”، وشدد على أن “العلماء والدعاة والشعب المغربي” على استعداد للمشاركة في مسيرة شبيهة بالمسيرة الخضراء لـ”الإقامة في الصحراء وفي تندوف” من أجل “قطع آمال من يفكرون في فصل الصحراء عن المغرب”، إذا دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى “الجهاد”، بحسب تعبيره، كما اعتبر أن “اعتراف المغرب باستقلال موريتانيا كان خطأ”، وفق قوله.
كما انتقد الريسوني، خلال التصريحات ذاتها، التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدولة المغربية إلى “الاعتماد على الشعب بدل الدعم الإسرائيلي”. كما انتقد استهداف “الوحدة الترابية للمغرب”، مشيرا إلى “تورط دول عربية وإسلامية في دعم وتبني هذه الصناعة الاستعمارية”.

تعليق اتحاد علماء المسلمين على تصريحات “الريسوني”

من جانبه، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، بيانا توضيحيا بشأن تهجم رئيسه أحمد الريسوني، على الجزائر وموريتانيا خلال تصريحه في إحدى المقابلة تلفزيونية، حول ملف الصحراء الغربية.
وفي توضيح، للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نشر عبر موقعه الرسمي، جاء فيه “إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد”، “وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”.
وأضاف الاتحاد: أن ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد.
وأكد “من المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعتها ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق”.

الجزائر تستدعي سفيرها بالمغرب بعد تصريحات عمر هلال وتلمح لخطوة تصعيدية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

محمد بن سلمان يغسل الكعبة المشرفة.. فعل شيئا اعتبره الكثيرون تكبرا والتعدي على القدسية (فيديو)

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

تقارير

صحيفة فرنسية تزعم أن محمد السادس مصاب بمرض “مزمن” وتتحدث عن دور قادم لوريث العرش!

الهدهد

تعديل وزاري في المغرب بأمر الملك نهاية الشهر.. هؤلاء سيتم الإطاحة بهم

الهدهد

“محمد بن سلمان فيه شيء إلهي”.. تصريح لأمير سعودي عن ولي العهد يثير ضجةً وصدمة

الهدهد

مسؤول إسباني قام برحلة سرية إلى الجزائر وتفاصيل خطيرة

تقارير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل اجتماع سري بين أخنوش” و”عالي الهمة” بتكليف من الملك!

الهدهد

هكذا رد الجيش الجزائري على اليد الممدودة لملك المغرب محمد السادس!

الهدهد

القضاء الجزائري يدخل على خط أزمة فضيحة “رحلة وهران – أدرار” بقرار جديد

تقارير

القبضة الحديدية لشقيقات محمد السادس على التجارة ودور “للا حسنة” المشبوه!

الهدهد

الرسول دمر الأصنام بالجزيرة العربية ومحمد بن سلمان يُعيدها وجدل واسع (شاهد)

تقارير

خاص.. لماذا يقوم ملك المغرب بنفض الغبار عن المؤسسات اليهودية بالمملكة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

دراجة طفولتي وأشياء أخرى.. لماذا يصعب علينا التخلص من الأشياء القديمة؟

محمد بن سلمان يغسل الكعبة المشرفة.. فعل شيئا اعتبره الكثيرون تكبرا والتعدي على القدسية (فيديو)

بعد أن أعلنت إفلاسها..آمبر هيرد تطرد محاميتها وتستعين بفريق دفاع جديد

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

ياسمين الخطيب تكشف صدرها بأجرأ صورة وتغلق التعليقات! (شاهد)

الإصابات تُطارد يوفنتوس ودي ماريا آخرها (فيديو)

مصطفى بكري يوجه اتهامات خطيرة لنجيب ساويرس بعد “تغريدة حريق الكنيسة”

“لا يريدون سوى الجنس”.. إلهام شاهين تهاجم رجال الدين وتدافع عن محمد رمضان!

فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يثير الجدل في مصر بسبب تعامله لحظة اشتعال الحريق!

مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة.. وأدرعي يتراجع عن إدعاءاته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا