محمد بن سلمان يغسل الكعبة المشرفة.. فعل شيئا اعتبره الكثيرون تكبرا والتعدي على القدسية (فيديو)

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وطن-شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في غسل الكعبة المشرفة نيابة عن والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تصفه تقارير كثيرة بأنه معزول عن العالم بشكل متعمد من قِبل ابنه.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن ولي العهد وصل إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى المسجد الحرام، ثم توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

وشوهد محمد بن سلمان، وهو يرتدي “البشت” خلال غسل الكعبة، في مشهد وصفه الكثير من السعوديين بأنه يعبر عن “تكبر ولي العهد”.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. – pic.twitter.com/0ZlOFzYvzh — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 16, 2022

وعلق الناشط والصحفي السعودي تركي الشلهوب على ذلك قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما صعد ابن سلمان فوق الكعبة قلنا أن في صعوده تكبر وتعالي وعدم احترام لقدسيتها، فهاج الذباب.. طريقة غسله ولكن طريقة غسله للكعبة مرتديًا البشت أثبتت أنه يتكبر حتى على ربِّ العزة”.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1559442837749436416?s=20&t=Hhaj5GawY1AcKr3UjncRsQ

كما أثارت الواقعة تفاعلا كبيرا بين نشطاء تويتر، حيث قال “عبد اللطيف الكجل”: “والعياذ بالله”.

والعياذ بالله — عبد اللطيف الكجل (@BAlkjl) August 16, 2022

وكتب “ابو المعاطي عبد القادر”: “اللهم عافينا من التكبر والمتكبرين”.

اللهم عافينا من التكبر والمتكبرين — ابو المعاطي عبد القادر (@abouelmoaty_) August 16, 2022

وغرد “nasser”: “لا تقلق الرب موجود”.

لا تقلق الرب موجود — nasser (@nasermdn) August 16, 2022

وروت “ردينا البسيونى”: “الشيخ الشعراوى رحمه الله عندما دعى إلى إحدى الجامعات المصريه لالقاء خطبه على الطلبه من حبهم له رفعوا سيارته على ازرعهم خلص وذهب لمسجد السيده زينب وغسل الحمامات بيديه العاريه. ولما منعو الناس أصر كى لا يتملكه التكبر فى نفسه “.

الشيخ الشعراوى رحمه الله عندما دعى إلى إحدى الجامعات المصريه لالقاء خطبه على الطلبه من حبهم له رفعوا سيارته على ازرعهم خلص وذهب لمسجد السيده زينب وغسل الحمامات بيديه العاريه. ولما منعو الناس أصر كى لا يتملكه التكبر فى نفسه 💖😭 — ردينا البسيونى (@bMlYeoqiOkkfKtt) August 16, 2022

وغردت “ام محـمـد”: “حتى لو بناها مره ثانية حجرا حجرا لن يفر أمام الله من دماء اليمنيين التي اراقها ظلما”.

حتى لو بناها مره ثانية حجرا حجرا لن يفر أمام الله من دماء اليمنيين التي اراقها ظلما — ام محـمـد🇾🇪 (@M0nahmed) August 16, 2022

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحفل صاخب بجانب الحرم المكي أثار موجة سخط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو المتداول حفل زفاف لأحد أبناء المنطقة على بعد خطوات قليلة من الحرم المكي.

ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت فرقة موسيقية شعبية تعزف على الآلات الموسيقية عبر مكبرات الصوت، في حين ظهر البعض يتراقصون على أنغامها.

وبحسب الفيديو، فإن الحفل أقيم على بعد خطوات قليلة من الحرم المكي، حيث أظهر مصور الفيديو برج الساعة الخاص بالحرم، ليؤكد قربه الشديد من أسوار الحرم.

الله اكبر.. صوت الأغاني بقرب الكعبة المشرفة..

عندهم صوت الآذان مؤذي لكن صوت الأغاني مونس أصبحنا في زمن "لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ"#مفاجأة_جدة pic.twitter.com/W9Ac7xNoZR — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 14, 2022

وكانت مجلة “إيكونوميست” البريطانية قد نشرت مؤخراً، تقريراً مهماً لمراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس بيلهام، يكشف فيه عن تفاصيلَ مثيرة في حياة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويُحلّل كيف تطوَّرت العُقد النفسية في شخصيته.

وقال التقرير نقلاً عن مصدر مقرّب من القصر الملكي إنه عندما كان ابن سلمان صبياً أراد أن يلعب كرة القدم مع زملائه في الفصل، ولكنهم فضلوا اللعب مع أبناء عمومته الـ 15000 شخص، والذين كانوا في مرتبة أعلى منه في ترتيب الخلافة المفترَض، عندها أصبح هذا الطفل المعزول كصدام صغير، في إشارة للرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”.

وأوضح التقرير أن الحياة داخل المنزل كانت صعبة على ابن سلمان، حيث كان يسخر منه أخوته غير الأشقاء، ويصفونه بـ “ابن البدوية”، كما تم إرسال إخوته الأكبر وأبناء عمومته إلى جامعات في أمريكا وبريطانيا، وبقي “ابن البدوية” في الرياض.

وكشف التقرير أنه عندما كان أفراد العائلة المالكة يُبحرون على اليخوت الفاخرة معاً، كانوا يتعاملون مع ابن سلمان كفتى مهمات، حيث يتم إرساله إلى الشاطئ لشراء السجائر والحاجيات.

ونقل التقرير عن ضابط مخابرات سعودي سابق قوله “في الواقع، الملك سلمان لم يعد ملكاً”، على الرغم من أنه رئيس الدولة اسماً، لكنه نادراً ما يظهر علناً بعد الآن.

ونقل التقرير عن مصدر له صلات بالقصر الذي يعيش فيه ابن سلمان: إن ابن سلمان يضرب زوجته -الأميرة سارة بنت مشور- ضرباً مبرحاً في أكثر من مناسبة، لدرجة أنها تضطر إلى طلب العلاج الطبي.

ولفت التقرير إلى أن بعض المراقبين يخشون من أن يصبح ابن سلمان أكثر عنفاً وخطورة، في حال بدأت احتياطيات النفط تتراجع، أو تتقلص ثروته.