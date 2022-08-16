عملية جراحية على أنغام محمد عبده تفجر غضب السعوديين (شاهد)

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وطن – وثق مقطع فيديو واقعة غريبة لأطباء داخل غرفة عمليات جراحية وهم يجرون عملية لأحد المرضى، على أنغام أغنية شهيرة للفنان السعودي محمد عبده والتي ظهروا يستمعون لها ويرددونها.

عملية جراحية على أنغام محمد عبده

وأظهر الفيديو عدداً من الأطباء بلباسهم المهني وهم يجهزون لإحدى العمليات ويرددون كلمات أغنية محمد عبدة “توصيني على الكتمان وتبغى حبنا ما يبان“.

وأثار الفيديو الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما استنكر البعض هذا المشهد، برر آخرون للأطباء موقفهم بالقول إنه في النهاية المطلوب هو نجاح العملية وعدم حدوث خطأ طبي.

وفي هذا السياق عقب دكتور بن ناصر فوق صورة قديمة نشرها لعدد من الأطباء الغربيين، وهم منهمكون بإجراء عملية جراحية: “أول عملية لتبديل شرايين القلب سنة 1970 وربعنا الحين يسوون العملية علي أنغام أغنية محمد عبده”.

أول عملية لتبديل شرايين القلب سنة 1970 وربعنا الحين يسوون العملية علي انغام أغنية محمد عبده pic.twitter.com/fbU4fBy0Rw — دكتور بن ناصر (@BnNaser) August 16, 2022

وعلق “أبو صالح” أن الجرّاح هو المتحكم في غرفة العمليات وإذا كان هذا الشيء يجعله في حالة هدوء ويرفع تركيزه.. فلا مانع من سماعه للموسيقى والأغاني. وكل شخص-كما قال- حر باختياره.”

غضب واسع بمواقع التواصل

بينما رأى ناشط آخر أن الأمر ليس “لعبة فبين يد هؤلاء الأطباء أرواح.”، وتابع: “لو صحى المريض وبدا يحتضر يحتضر على أنغام محمد عبده”.

صدق ! بين يدينهم روح الشغله مو لعبه ولا فيه مقارنة بين طقطقة كمبيوتر واعضاء أوادم ، لو صحى المريض وبدا يحتضر يحتضر على انغام محمد عبده — NoN (@NoN_R_A_) August 15, 2022

وفي السياق ذاته رأى “محمد العتيبي” أن الأمر كارثي لو تجاوزت وزارة الصحة هذه المهزلة غير المسبوقة”.

وأضاف مخاطباً الأطباء الذين ظهروا في الفيديو:”أنتم في مجال عمل يتطلب جدية ومراعاة للظروف وليس مجال لسماع الأغاني وكأن المريض آلة بيانو أو كمنجة وختم :”والله ما عاد ندري وش باقي نشوف”.

وقالت “نجلاء ناني”: “المريض تحت رحمة ربه وأهله في قلق ودعاء وهذا الطبيب يقطع جسده تحت أنغام محمد عبده.. وينك يا “توفيق الربيعه” تعبك وحزمك وجهدك راح.” -في إشارة إلى وزير الصحة السعودي السابق-

المريض تحت رحمتي ربي واهله في قلق ودعاء وهذا الطبيب يقطع جسده تحت انغام محمد عبده وينك يا توفيق الربيعه تعبك وحزمك وجهدك راح — najla nani (@najla_nani) August 16, 2022

وبرر صاحب حساب “زيتونتي ” للأطباء ما قاموا به، وأضاف أن الأطباء يرون كل يوم بلاوي تشعرهم بالاكتئاب وهم -كما قال- بشر ويحتاجون لكسر الروتين.

مضيفا:”ولا يمنع أن يضعوا موسيقى خفيفة أو شيء يحبونه في حدود، وخصوصا إذا كان وقت العملية طويل أو الحالة مملة.”

تري الأطباء من كثر اللي يشوفونه من بلاوي طول اليوم يصير فيهم قمته و اكتآب ،،،، تري أهم بشر ويحتاجون كسر روتين ، ما يمنع يحطون موسيقي خفيفه او شي يحبونه في حدود ،،وخصوصا اذا كانت العمليه وقتها طويل أو الحاله ممله — العصله (@zaytoonti) August 16, 2022

وكان نشطاء تداولوا في يناير الماضي مقطع فيديو لامرأة لبنانية تخضع لعملية قيصرية داخل غرفة العمليات، وهي بكامل وعيها وتردد أغنية فيروز “سألوني الناس عنك يا حبيبي”.

وعندما وصلت السيدة عبارة “ولا أول مرة ما بنكون سوا”، يستدير الطبيب الذي يجري لها العملية ويردد العبارة معها.

وبعد لحظات يستخرج الطبيب المولود ويعرضه على والدته وهو يقول لها: “قديه مهضومة”.