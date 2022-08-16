رحمة رياض تفجر غضب المغاربة برسالة وصلتها من صديقة مغربية

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وطن – أثارت المطربة العراقية رحمة رياض، في تغريدة لها بتويتر قضية عدم منح المغرب “فيزا” لحاملي الجنسية العراقية، ما تسبب بموجة جدل على مواقع التواصل في هذا الشأن.

وغردت رحمة رياض، على حسابها الشخصي في “تويتر” قائلة: “وصلتني دعوة للسفر إلى المغرب من صديقة مغربية، لحضور مناسبة مهمة.”

وتابعت موضحة: “وكنت أتمنى الحضور، ولكن الحصول على تأشيرة المغرب بالنسبة لحاملي الجنسيه العراقية شبه مستحيل، متسائلة عن السبب في ذلك”.

كل الحب والتقدير لمملكة المغرب

وأثارت التغريدة الكثير من الجدل والتوتر عبر التعليقات مما اضطرها إلى إطلاق تغريدة ثانية تعلن عن محبتها للملكة المغربية واحترامها لها.

حيث غردت قائلة: “كل الحب والتقدير لمملكة المغرب الشقيقة وشعبها الحبيب، كل ما في الأمر أنني كنت أرغب كثيرا في زيارة المغرب ولقاء أحبائي ولكن لم تتاح لي الفرصة.”

وأكملت: “لذلك أتمنى من الجميع عدم التجاوز بحق أي بلد وكل الحب والاحترام للجميع”.

وكانت صاحبة أغنية “أصعد للكمر“-القمر- قد اعتلت مسرح قرطاج لأوّل مرّةٍ في حياتها، والتقت جمهورها التونسي ضمن الدورة الـ56 لمهرجانات قرطاج الدوليّة.

اصعد للكمر

وتداول روّاد الإنترنت فيديوهات لرحمة رياض أثناء أدائها لأغنية “الكوكب” وتفاعل الجمهور معها، بالإضافة الى أغنيات أخرى مثل “اصعد للكمر” و”وعد مني” و”ماكو مني“.

وتم اختيار المطربة رحمة رياض للمشاركة بأغنية في فعاليات كأس العالم 2022 في قطر المقرر انطلاقه في 21 تشرين الثاني المقبل.

شكرًا عائلتي الثانية أحبكم هواي💙🙏🏼 https://t.co/QPoYEwnwq2 — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) August 16, 2022

ردود متباينة

وتباينت تعليقات ردود مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة رحمة رياض بين مؤيد ومعارض لمنح الفيزا للعراقيين.

وفي هذا السياق علق مصطفى بنبرة تهكم: “ينطون الفيزا للاسرائيلي اي بس للعراقي لا.”

واستدرك: “المغرب ومصر وكثير من الدول حرام نسميهم أشقاء”.

ينطون الفيزا للاسرائيلي اي بس للعراقي لا

المغرب ومصر وكثير من الدول حرام نسميهم اشقاء. — Mustafa 🇮🇶 (@ali_huas) August 14, 2022

فردت “سكينة”: اسرائيل نصهم مغاربة ومتعايشين معنا ومن حقهم يزورو بلدهم وقت اللي بدهم لكن أي دولة فيها إرهاب طبيعي دولة تمنع زوار منها”.

اسرائيل نصهم مغاربة و متعايشين معنا و من حقهم يزورو بلدهم وقت الي بدهم لكن اي دولة فيها ارهاب طبيعي دولة تمنع زوار منها — $oukaina_📊 (@crypto_soukaina) August 14, 2022

وفي السياق ذاته عقب “محمد نعامة” :”المغرب بلد مزاجه ليس للعرب أو العراق إنما مزاجه إسرائيلي وهذا أمر طبيعي لا يقتلون أنفسهم لدخول العراق أما من يريد أن يعرف من هو العُراق ..فهو تاج رؤوس العرب”.

المغرب بلد مزاجه ليس للعرب أو العراق إنما مزاجه اسرائيلي وهذا أمر طبيعي لا يقتلون انفسهم لدخول العراق أما من يريد أن يعرف من هو العُراق ..فهو تاج رؤوس العرب — mohammed neama (@mohammedneama75) August 15, 2022

ورحب آخر بحضور رحمة رياض إلى المغرب قائلاً :”نتشرف بيك وبكل أهل العراق الحبيب. واستغرب سبب الهجوم على المغرب.”

مضيفاً أن “لكل بلد سياسة تتبعها ولازمنا نحترمها إنشاء الله يوافقون على دخولك المغرب.”

نتشرف بيك وبكل أهل العراق الحبيب لكن ما عرف شنو سبب الهجوم على المغرب وهذا الكلام غير المحترم كل بلد وعندها سياسة تتبعها ولازمنا نحترمها إنشاء الله يوافقون على دخولك المغرب — Kenz_kenzzz (@ss7042008) August 14, 2022

وعبرت “مروة” عن اعتقادها بأن المشكلة سياسية بين البلدين فلماذا أخذ الموضوع منحى آخر من السبب والشتم.

وتابعت أن أغلب البلدان تمنع الفيزا على العراقيين وليس المغرب وحده، واستدركت:”خلو السياسة لاهلها و احنا اخوان”.

المشكل سياسي بين البلدين .. علاش الموضوع أخد منحى اخر و سب و شتم و هو أغلب البلدان مانعة الفيزا على العراقيين مش المغرب فقط و اذا جات على الشعب المغربي شفت كلشي يرحب بك و بكل العراقيين عندنا ولاكن هذه قانون دولة خلو السياسة لاهلها و احنا اخوان — Maroua🇲🇦 (@MawiiZah) August 14, 2022

ورأى “البغدادي” أن سبب عدم منح الفيزا للعراقيين ليس حكام المغرب ولا الشعب المغربي، بل أمريكا وإيران ثم حكام العراق الذين جعلوا العراق-كما قال- بؤرة للإرهـ.اب اوالتـخلف والجهل والفـساد والتـبعية.

الصراحة السبب ليس بحكام المغرب ولا شعب المغرب وإنما بسبب أمريكا وإيران ثم حكام العراق إلي خلو العراق بؤرة للإرهـ.اب الشيعي والسني والتـ.خلف والجـ.هل والفـ.ساد والتـ.بعية

لذلك اغلب الدول العربية والعرب صارو يكرهون العراق بسبب هذا الشي وبسبب (الشيعة) — Al-Baghdadi (@3ijmji) August 14, 2022

يذكر أن المغرب أعلن في فبراير/ شباط 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن؛ بسبب تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم “الدولة” الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.

من هي رحمة رياض؟

ولدت رحمة رياض في العراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة.

فوالدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض.

والتحقت رحمة بالدراسة في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر.

أحبت رحمة الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها.