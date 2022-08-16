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رحمة رياض تفجر غضب المغاربة برسالة وصلتها من صديقة مغربية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
رحمة رياض watanserb.com
المطربة العراقية رحمة رياض
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وطن – أثارت المطربة العراقية رحمة رياض، في تغريدة لها بتويتر قضية عدم منح المغرب “فيزا” لحاملي الجنسية العراقية، ما تسبب بموجة جدل على مواقع التواصل في هذا الشأن.

وغردت رحمة رياض، على حسابها الشخصي في “تويتر” قائلة: “وصلتني دعوة للسفر إلى المغرب من صديقة مغربية، لحضور مناسبة مهمة.”

وتابعت موضحة: “وكنت أتمنى الحضور، ولكن الحصول على تأشيرة المغرب بالنسبة لحاملي الجنسيه العراقية شبه مستحيل، متسائلة عن السبب في ذلك”.

كل الحب والتقدير لمملكة المغرب

وأثارت التغريدة الكثير من الجدل والتوتر عبر التعليقات مما اضطرها إلى إطلاق تغريدة ثانية تعلن عن محبتها للملكة المغربية واحترامها لها.

حيث غردت قائلة: “كل الحب والتقدير لمملكة المغرب الشقيقة وشعبها الحبيب، كل ما في الأمر أنني كنت أرغب كثيرا في زيارة المغرب ولقاء أحبائي ولكن لم تتاح لي الفرصة.”

وأكملت: “لذلك أتمنى من الجميع عدم التجاوز بحق أي بلد وكل الحب والاحترام للجميع”.

وكانت صاحبة أغنية “أصعد للكمر“-القمر- قد اعتلت مسرح قرطاج لأوّل مرّةٍ في حياتها، والتقت جمهورها التونسي ضمن الدورة الـ56 لمهرجانات قرطاج الدوليّة.

اصعد للكمر

وتداول روّاد الإنترنت فيديوهات لرحمة رياض أثناء أدائها لأغنية “الكوكب” وتفاعل الجمهور معها، بالإضافة الى أغنيات أخرى مثل “اصعد للكمر” و”وعد مني” و”ماكو مني“.

وتم اختيار المطربة رحمة رياض للمشاركة بأغنية في فعاليات كأس العالم 2022 في قطر المقرر انطلاقه في 21 تشرين الثاني المقبل.

ردود متباينة

وتباينت تعليقات ردود مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة رحمة رياض بين مؤيد ومعارض لمنح الفيزا للعراقيين.

وفي هذا السياق علق مصطفى بنبرة تهكم: “ينطون الفيزا للاسرائيلي اي بس للعراقي لا.”

واستدرك: “المغرب ومصر وكثير من الدول حرام نسميهم أشقاء”.

فردت “سكينة”: اسرائيل نصهم مغاربة ومتعايشين معنا ومن حقهم يزورو بلدهم وقت اللي بدهم لكن أي دولة فيها إرهاب طبيعي دولة تمنع زوار منها”.

وفي السياق ذاته عقب “محمد نعامة” :”المغرب بلد مزاجه ليس للعرب أو العراق إنما مزاجه إسرائيلي وهذا أمر طبيعي لا يقتلون أنفسهم لدخول العراق أما من يريد أن يعرف من هو العُراق ..فهو تاج رؤوس العرب”.

ورحب آخر بحضور رحمة رياض إلى المغرب قائلاً :”نتشرف بيك وبكل أهل العراق الحبيب. واستغرب سبب الهجوم على المغرب.”

مضيفاً أن “لكل بلد سياسة تتبعها ولازمنا نحترمها إنشاء الله يوافقون على دخولك المغرب.”

وعبرت “مروة” عن اعتقادها بأن المشكلة سياسية بين البلدين فلماذا أخذ الموضوع منحى آخر من السبب والشتم.

وتابعت أن أغلب البلدان تمنع الفيزا على العراقيين وليس المغرب وحده، واستدركت:”خلو السياسة لاهلها و احنا اخوان”.

ورأى “البغدادي” أن سبب عدم منح الفيزا للعراقيين ليس حكام المغرب ولا الشعب المغربي، بل أمريكا وإيران ثم حكام العراق الذين جعلوا العراق-كما قال- بؤرة للإرهـ.اب اوالتـخلف والجهل والفـساد والتـبعية.

يذكر أن المغرب أعلن في فبراير/ شباط 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن؛ بسبب تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم “الدولة” الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.

من هي رحمة رياض؟

ولدت رحمة رياض في العراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة.

فوالدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض.

والتحقت رحمة بالدراسة في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر.

أحبت رحمة الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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