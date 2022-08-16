الثلاثاء, أغسطس 16, 2022
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الفيديو الإباحي المنسوب لمحمد رمضان.. “نمبر وان” يكشف مصدره ويفجر مفاجأة

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد رمضان فيديو اباحي watanserb.com
النجم المصري محمد رمضان
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وطن – فجر النجم المصري محمد رمضان الذي يلقب نفسه بـ”نمبر وان”، مفاجأة جديدة بشأن الفيديو الإباحي والمخل الذي غزا مواقع التواصل ونُسب له زورا، حيث أكد أنه سليجأ للقضاء لضبط المسؤولين عن هذا ومحاسبتهم.

فيديو إباحي منسوب لمحمد رمضان يفجر غضبه

ولم يكتف محمد رمضان بخروجه في فيديو قبل يومين، بثه على حساباته بمواقع التواصل لينفي فيه ما نسب له من قبل مروجي الشائعات ـ كما وصفهم ـ، وأنه ليس الشخص الشاذ جنسيا الذي ظهر في الفيديو المزعوم.

حيث كشفت مصادر فنية مطلعة أن “رمضان” لجأ الى القضاء من خلال جهاز أمني مختص بمحاربة الجرائم الالكترونية في مصر.

محمد رمضان خرج بفيديو نفى فيه ما نسب اليه

الفيلم الإباحي المنسوب لمحمد رمضان خرج من دولة عربية

جاء ذلك بحسب ما أفاد موقع “الفن” نقلا عن مصادره، والذي ذكر أيضا أن المعلومات الوادرة تفيد بأن الدعوى ذاتها ستشمل بعض الدول العربية التي يشك محمد رمضان أن ثمة من سعى الى الترويج لهذا الفيلم عبر أراضيها.

وتابع تقرير “الفن” أنه ربما تكون هذه هي المرة الاولى التي يلجأ فيها الفنان المصري محمد رمضان (نمبر وان) لشرطة مكافحة الجرائم المعلوماتية رغم كل الحملات والشائعات السابقة التي طاردته.

لكن يبدو أن هذه المرة مختلفة عن ما سبق، حيث أن التهمة شنيعة والفنان الشهير لن يرضى بالمس بسمعته بهذه الطريقة.

محمد رمضان يخرج عن صمته

وكان الفنان المصري محمد رمضان خرج عن صمته، وردّ على الفيديو الإباحي المتداوَل لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، وقيل إنه يعود له.

 

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وقال “رمضان” بفيديو عبر حسابه على “انستجرام” ورصدته (وطن)، تحت عنوان “حق الرد”: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.

وتابع رمضان: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها“.

وأضاف رمضان: ”انتصاراً لجمهوري وانتصاراً لديني، وانتصاراً لبلدي وانتصاراً لاسمي، وانتصاراً للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.

وختم رمضان بالقول: ”جمهوري الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، لكن ما يركبش”.

وكان ناشطون وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو إباحياً، لشاب يمارس العلاقة الحميمية مع شاب آخر. وزعموا أن هذا الشاب هو الفنان رمضان، الإشاعة التي نفاها الفنان شكلا وموضوعا وتوعد بملاحقة مروجي هذا المقطع المزعوم.

المصدرالفن + انستغرام
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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