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إحذر من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إحذر من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة watanserb.com
من بين السوائل المحظورة في حقائب اليد بعض مستحضرات التجميل وأدوات النظافة
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وطن– نشرت مجلة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مجموعة الأشياء الأساسية التي يفضل الامتناع عن أخذها في حقيبة اليد على متن الطائرة.

قواعد الأمتعة اليدوية

يمكن أن تسبب قواعد الأمتعة اليدوية إزعاجا خاصة بالنسبة للركاب الذين يتطلعون إلى توفير المال بالسفر بدون أمتعة مسجلة.

بموجب قواعد الأمان الإلزامية، هناك مجموعة مختارة من الضروريات اليومية التي قد تضطر إلى تركها وراءك.

ومن أجل الحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم والرحلات الجوية، لن يسمح موظفو أمن المطار بمرور أي شيء يعتبرونه خطيرًا.

على الرغم من أن بعض العناصر خطيرة بشكل واضح، إلا أن هناك أيضًا بعض الأشياء التي قد تستخدمها كل يوم موجودة أيضًا في القائمة المحظورة.

السوائل 

في عام 2006، فرضت الرحلات الجوية البريطانية قيودًا تتعلق بكمية السوائل التي يمكنك حملها على متن الطائرة في حقيبتك.

وهذا يشمل كل شيء من الماء إلى السوائل السميكة مثل المربيات والبهارات.

جاءت القاعدة بعد أن أحبطت الشرطة البريطانية مؤامرة إرهابية كانت تخطط لتفجير متفجرات سائلة على متن رحلات جوية متعددة.

هناك قيود على كمية السوائل التي يمكنك حملها في حقيبة اليد إذا أمكن يمكن القيام بتعبئة السوائل في الأمتعة (الأمتعة التي تقوم بتسجيل الوصول إليها).

من بين السوائل المحظورة في حقائب اليد بعض مستحضرات التجميل وأدوات النظافة إذا تم حملها في حاويات يزيد حجمها عن 100 مل.

تشمل السوائل:

– مستحضرات التجميل وأدوات النظافة بما في ذلك الكريمات والمستحضرات والزيوت والعطور والمسكرة وملمع الشفاه.

– البخاخات، بما في ذلك رغوة الحلاقة ومثبتات الشعر ومزيلات الروائح الكريهة.

– المواد الهلامية، بما في ذلك جل الاستحمام والشعر

– محلول العدسات اللاصقة.

وإذا أردت أخذ سوائل على متن الطائرة؟

يجب ألا تحتوي العبوات على أكثر من 100 مل، ويجب أن تكون العبوات في كيس بلاستيكي واحد وشفاف وقابل لإعادة الإغلاق، ولا يتسع لأكثر من لتر ويبلغ قياسه حوالي 20 سم × 20 سم.

يجب أن تتناسب المحتويات بشكل مريح داخل الحقيبة حتى يمكن إغلاقها، يجب ألا تكون الحقيبة معقودة أو مربوطة من الأعلى، ثم يتم وضعها بكيس بلاستيكي واحد لكل شخص، يجب عليك إظهار الحقيبة في نقطة الأمن بالمطار، لا يمكن أن تمر السوائل في الحاويات التي يزيد حجمها عن 100 مل عبر الأمان حتى لو كانت الحاوية ممتلئة جزئيًا فقط.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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