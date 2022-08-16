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رياضة

إبراهيما نداي صفقة الزمالك الجديدة .. تعرف عليها

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك يقترب من التوقيع مع إبراهيما نداي watanserb.com
الزمالك يقترب من التوقيع مع إبراهيما نداي
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وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية عن اقتراب النجم السنغالي إبراهيما نداي 24 عاماً، من العودة إلى الدوري المصري الممتاز مجدداً من بوابة نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خالد الغندور نجم نادي الزمالك البيضاوي السابق، بأن الأخير قريب من التوقيع مع السنغالي إبراهيما نداي لتدعيم صفوف الفريق في مركز الجناح، كخيار بديل بعد رحيل المغربي أشرف بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي.

إبراهيما نداي بديل بن شرقي

وأردف الغندور في تصريح عبر إذاعة شبكة ( أون تايم سبورت إف أم)، ” نادي الزمالك يسعى هذا الصيف إلى تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي”.

كما وأضاف، ” هناك كلام قويّ بشأن تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي. لاعب وسط فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في صفقة انتقال حر. عقب انتهاء عقده مع ناديه”.

أمير منصور والسفر إلى أوروبا

واستكمل، ” مدير الكرة بنادي الزمالك أمير منصور، سافر بالفعل إلى أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل حسم صفقة قوية مع لاعب أجنبي مميز”.

كما وواصل الغندور حديثه، ” هذا اللاعب قد يكون إبراهيما نداي، لاعب جناح لوزيرن السويسري ووادي دجلة السابق. بعد إعلان النادي السويسري فسخ التعاقد معه”.

الزمالك ومعيقات التوقيع مع إبراهيما نداي

من جانبه، قال موقع بطولات المصري، نقلاً عن مصدر لها بشأن قرب نادي الزمالك من التوقيع مع السنغالي نداي، ” أمير منصور جلس مع نادي لوزيرن السويسري لتوصل إلى اتفاق من أجل إتمام تلك الصفقة، لكن هناك عدد من المعيقات تتمثل في رغبة اللاعب في التوقيع مع الزمالك ل4 مواسم قادمة”.

كما وأردف الموقع، ” هناك مشكلة مع النادي السويسري بشأن البنود الخاصة للحصول على نسبة من بيع اللاعب، إلى جانب الحصة التي سيتلقها ناديه السابق وادي دجلة من تلك الصفقة. حيث طلب لوزيرن السويسري من الزمالك أن يتحملها”.

وختم، ” الأمور في طريق حسم تلك الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية”.

من هو السنغالي إبراهيما نداي؟!

وهو اللاعب إبراهيما نداي، سنغالي الجنسية، من مواليد شهر يوليو/ تموز عام 1998، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ديار أف السنغالي عام 2015.

وانتقل اللاعب نداي بعدها إلى نادي وادي دجلة المصري عام 2016، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى إيرغوتيليس اليوناني عام 2018. ليوقع بعدها مع نادي لوزيرن السويسري عام 2019.

 

كما وشارك السنغالي إبراهيما نداي، خلال الموسم الماضي مع نادي لوزيرن السويسري، 40 مباراة في كافة البطولات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

يشار بأن فريق الزمالك قريب من حصد الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد التربع على عرش الصدارة برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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