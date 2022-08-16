إبراهيما نداي صفقة الزمالك الجديدة .. تعرف عليها

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وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية عن اقتراب النجم السنغالي إبراهيما نداي 24 عاماً، من العودة إلى الدوري المصري الممتاز مجدداً من بوابة نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خالد الغندور نجم نادي الزمالك البيضاوي السابق، بأن الأخير قريب من التوقيع مع السنغالي إبراهيما نداي لتدعيم صفوف الفريق في مركز الجناح، كخيار بديل بعد رحيل المغربي أشرف بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي.

خاص لـ بطولات: "الزمالك حصل عى توقيع السنغالي إبراهيما نداي، جناح فريق لوزيرن السويسري الحالي، ولاعب وادي دجلة السابق، هناك بعض المعوقات ولكن الأمور في طريقها للانهاء" pic.twitter.com/tcRTT2nTOk — Btolat.com (@Btolat) August 15, 2022

إبراهيما نداي بديل بن شرقي

وأردف الغندور في تصريح عبر إذاعة شبكة ( أون تايم سبورت إف أم)، ” نادي الزمالك يسعى هذا الصيف إلى تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي”.

كما وأضاف، ” هناك كلام قويّ بشأن تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي. لاعب وسط فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في صفقة انتقال حر. عقب انتهاء عقده مع ناديه”.

أمير منصور والسفر إلى أوروبا

واستكمل، ” مدير الكرة بنادي الزمالك أمير منصور، سافر بالفعل إلى أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل حسم صفقة قوية مع لاعب أجنبي مميز”.

🗣️أمير مرتضى منصور عبر صدى البلد: 💬إبراهيما نداي؟ كل الصفقات سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الدوري. pic.twitter.com/T9PEQeDPZb — FilGoal (@FilGoal) August 15, 2022

كما وواصل الغندور حديثه، ” هذا اللاعب قد يكون إبراهيما نداي، لاعب جناح لوزيرن السويسري ووادي دجلة السابق. بعد إعلان النادي السويسري فسخ التعاقد معه”.

الزمالك ومعيقات التوقيع مع إبراهيما نداي

من جانبه، قال موقع بطولات المصري، نقلاً عن مصدر لها بشأن قرب نادي الزمالك من التوقيع مع السنغالي نداي، ” أمير منصور جلس مع نادي لوزيرن السويسري لتوصل إلى اتفاق من أجل إتمام تلك الصفقة، لكن هناك عدد من المعيقات تتمثل في رغبة اللاعب في التوقيع مع الزمالك ل4 مواسم قادمة”.

كما وأردف الموقع، ” هناك مشكلة مع النادي السويسري بشأن البنود الخاصة للحصول على نسبة من بيع اللاعب، إلى جانب الحصة التي سيتلقها ناديه السابق وادي دجلة من تلك الصفقة. حيث طلب لوزيرن السويسري من الزمالك أن يتحملها”.

وختم، ” الأمور في طريق حسم تلك الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية”.

من هو السنغالي إبراهيما نداي؟!

وهو اللاعب إبراهيما نداي، سنغالي الجنسية، من مواليد شهر يوليو/ تموز عام 1998، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ديار أف السنغالي عام 2015.

وانتقل اللاعب نداي بعدها إلى نادي وادي دجلة المصري عام 2016، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى إيرغوتيليس اليوناني عام 2018. ليوقع بعدها مع نادي لوزيرن السويسري عام 2019.

كما وشارك السنغالي إبراهيما نداي، خلال الموسم الماضي مع نادي لوزيرن السويسري، 40 مباراة في كافة البطولات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

يشار بأن فريق الزمالك قريب من حصد الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد التربع على عرش الصدارة برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.