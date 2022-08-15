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حياتنا

مغربي يقطع رأس والده بسكين مطبخ ويتجول به في شوارع فرنسا!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مغربي يقطع رأس والده بسكين مطبخ ويتجول به في شوارع فرنسا! watanserb.com
مغربي يقطع رأس والده
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وطن– أقدم مواطن مغربي مقيم في فرنسا، على قطع رأس والده البالغ من العمر 60 عاماً، باستعمال سكين المطبخ.

رأس وسكين

وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المواطن المغربي (25 عاماً)، حين كان يتجول في مدينة ليون. ويحمل في يده رأس والده، وسكيناً في اليد الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن الشرطة اكتشفت جثة الأب مقطوعة الرأس في موقف سيارات حوالي الساعة الثانية من صباح الأحد الماضي.

وسرعان ما عثرت الشرطة على الجاني وهو يتجول ويحمل رأسا في يده وسكينا في الأخرى.

“الله أكبر”

وحين اقتربت القوات الأمنية من الجاني، حاول طعن أفراد الشرطة وهو يصرخ “الله أكبر”.

وذكرت وكالة فرانس برس عن مصادرها،  أن المجرم متابع في السابق بتهم عدة بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية الكحول والمخدرات.

وأضاف هذا المصدر أن الرجل الذي تم اعتقاله ليس معروفًا بارتكاب أعمال تطرف.

وبحسب مكتب المدعي العام في ليون ، فإن التحقيق الذي عُهد به إلى أمن مقاطعة الرون “يجب أن يحدد بالضبط ملابسات هذه المأساة ودوافعها وأن يعمق شخصية صاحبها”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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