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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. انخفاض جنوني لليورو والإسترليني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- شهِد سـعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، في البنوك استقرار نسبيا وفقا لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم ، أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيهاً للشراء، و572.26 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في السودان انخفاضا كبيرا ليصل إلى 577.03 جنيهاً للشراء، و581.35 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الثلاثاء بنسبة كبيرة أيضا ليسجل 684.15 جنيهاً للشراء، و689.29 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيهاً للشراء و150.63 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيهاً للشراء، و155.92 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيهاً للشراء، و156.44 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الثلاثاء 1475.70 جنيهاً للشراء، و1486.77 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الاثنين 1507.03 جنيهاً للشراء، و1508.33 جنيهاً للبيع.

تراجُع معدل التضخم في السودان

وتراجَع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 148.88 % في يونيو الماضي من 192.21 % في مايو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.

السودان.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين يلحق بالسوق السوداء ويأخذ هذا المنحى!

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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