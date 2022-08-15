حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

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وطن – تداولت خلال الساعات الماضية، عن دخول نادي الأهلي المصري مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، من أجل خلافة البرتغالي ريكاردو سواريس.

ونفى الإعلامي المصري أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق والمذيع في شبكة (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات الأهلي للتعاقد مع المدرب المغربي وحيد خليلوزيتش بعد إقالته مؤخراً من تدريب منتخب أسود الأطلس.

الأهلي وحقيقة المفاوضات مع وحيد خليلوزيتش

وقال الإعلامي شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر ( أون تايم سبورت أف أم)، ” إحنا أكثر ناس بتطلع شائعات وبعد كده بنكذبها، وفجأة وبدون أي مقدمات. ظهرت شائعة دخول الأهلي في مفاوضات مع وحيد خليوزيتش بعد رحيله عن منتخب المغرب“.

كما وأضاف شوبير، ” الكلام ده لو ظهر من شهرين ونصف من الآن، هقولك تمام ومعك حق. لكن الأهلي تعاقد مع ريكاردو سواريس ولديه مشروع. والنادي شايف بأن الأمور بدأت تتحسن مع المدرب الحالي، وفي تصميم على إنجاح تجربة سواريس مع الفريق”.

أحمد شوبير 🎙️

🗨️لا يوجد أي كلام في الأهلي من قريب أو من بعيد مع خليلوزيتش أو حتى إبراهيموفيتش pic.twitter.com/drT8cmqwGm — kora11.com (@kora11) August 14, 2022

شائعات إبراهيموفيتش

واستكمل شوبير حديثه، ” لا يوجد أي كلام من قريب ولا من بعيد عن وجود أي مفاوضات مع المدرب خليلوزيش ولا إبراهيموفيتش من جانب نادي الأهلي المصري. وهي مجرد شائعات”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن مع نهاية الأسبوع الماضي، عن إقالة البوسني وحيد خاليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد نجاحه في تأهله إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بسبب اختلاف وجهات النظر بين كلا الجانبين.

رسميًا🚨

الاتحاد المغربي يفسخ تعاقده مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. هذه هي المرة الثالثة التي يحرم فيها خليلوزيتش من خوض نهائيات كأس العالم مع المنتخب الذي تأهل به❌ 2010🇨🇮 مع كوت ديفوار

2018🇯🇵 مع اليابان

2022🇲🇦 مع المغرب pic.twitter.com/TAw8aYQ1Bz — FilGoal (@FilGoal) August 11, 2022

تأهل الأهلي على حساب مصر المقاصة

ونجح فريق الأهلي (المارد الأحمر)، بشق الأنفس من التأهل إلى الدور الثمن النهائي من بطولة كأس مصر على حساب مصر المقاصة، بهدف نظيف من توقيع رامي ربيعة. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الأخير في المباراة.

ويستعد فريق الأهلي للمواجهة القادمة، السبت، أمام ويسترن كومباني في منافسات الجولة ال31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سواريش مالحقش يتفرج على النادي 🦅🔴 تعليق هام من سيف زاهر على أنباء تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش 👇👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/MDA0hNzcAZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 13, 2022

وجاء فريق الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 62 نقطة، خلف الوصيف بيراميدز برصيد 65 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.