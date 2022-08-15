الإثنين, أغسطس 15, 2022
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رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش watanserb.com
حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش
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وطن – تداولت خلال الساعات الماضية، عن دخول نادي الأهلي المصري مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، من أجل خلافة البرتغالي ريكاردو سواريس.

ونفى الإعلامي المصري أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق والمذيع في شبكة (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات الأهلي للتعاقد مع المدرب المغربي وحيد خليلوزيتش بعد إقالته مؤخراً من تدريب منتخب أسود الأطلس.

الأهلي وحقيقة المفاوضات مع وحيد خليلوزيتش

وقال الإعلامي شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر ( أون تايم سبورت أف أم)، ” إحنا أكثر ناس بتطلع شائعات وبعد كده بنكذبها، وفجأة وبدون أي مقدمات. ظهرت شائعة دخول الأهلي في مفاوضات مع وحيد خليوزيتش بعد رحيله عن منتخب المغرب“.

كما وأضاف شوبير، ” الكلام ده لو ظهر من شهرين ونصف من الآن، هقولك تمام ومعك حق. لكن الأهلي تعاقد مع ريكاردو سواريس ولديه مشروع. والنادي شايف بأن الأمور بدأت تتحسن مع المدرب الحالي، وفي تصميم على إنجاح تجربة سواريس مع الفريق”.

شائعات إبراهيموفيتش

واستكمل شوبير حديثه، ” لا يوجد أي كلام من قريب ولا من بعيد عن وجود أي مفاوضات مع المدرب خليلوزيش ولا إبراهيموفيتش من جانب نادي الأهلي المصري. وهي مجرد شائعات”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن مع نهاية الأسبوع الماضي، عن إقالة البوسني وحيد خاليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد نجاحه في تأهله إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بسبب اختلاف وجهات النظر بين كلا الجانبين.

تأهل الأهلي على حساب مصر المقاصة

ونجح فريق الأهلي (المارد الأحمر)، بشق الأنفس من التأهل إلى الدور الثمن النهائي من بطولة كأس مصر على حساب مصر المقاصة، بهدف نظيف من توقيع رامي ربيعة. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الأخير في المباراة.

ويستعد فريق الأهلي للمواجهة القادمة، السبت، أمام ويسترن كومباني في منافسات الجولة ال31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء فريق الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 62 نقطة، خلف الوصيف بيراميدز برصيد 65 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة أحمد شوبير + أون تايم سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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