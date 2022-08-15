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رياضة

بطاقات حمراء بالمجان .. اشتباك بين توخيل وكونتي في ديربي لندن (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
طرد توخيل وكونتي في ديربي لندن watanserb.com
توماس توخيل وأنطونيو كونتي في الدوري الإنجليزي
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وطن – شهدت ديربي العاصمة لندن بين توتنهام وتشيلسي، عراك واشتباك قوي بين المدرب أنطونيو كونتي ونظيره توماس توخيل، انتهى بهما المطاف إلى طردهما بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجههما من قبل الحكم مع نهاية المباراة.

وبدأ الاشتباك بينما حينما احتفل المدرب الإيطالي كونتي بالهدف التعادل لفريقه توتنهام، في وجه مدرب فريق الخصم الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تلقى على إثرهما البطاقة الصفراء من قبل الحكم.

اشتباك توخيل وكونتي في ديربي لندن

لكن الأمر تتطور بينما مع نهاية المباراة التي خيم عليها التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، حيث ظهر المدربان أثناء المصافحة بين كونتي وتوخيل، إلا أن الأخير قام بتوبيخه على عدم النظر إليه عند مصافحته.

كما وتطور هذا الأمر إلى الاشتباك بينهما من جديد، قبل أن يتدخل اللاعبون في أرضية الملعب وأعضاء الفريقين للفض بينهما وسط تبادل للتعليقات الحادة، إلا أن الحكم لم يتردد في توجيه البطاقة الحمراء لهما. قبل دخولها إلى غرفة تبديل الملابس مع نهاية مباراة القمة النارية.

ووفق موقع فوتبول لندن، بأن المدربين توماس توخيل وأنطونيو كونتي، قد يوجه لهما العقوبة. من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد طردهما بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة.

تعليق توخيل وكونتي

من جهته قال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي (البلوز)، في تصريح عبر شبكة (سكاي سبورتس)، ” حينما يتصافح شخصان عليهما أن ينظرا إلى أعين بعضهما، لكن كونتي كان له رأي آخر”.

كما وأردف توخيل، ” لم يكن هذا ضرورياً، الكثير من الأشياء لم تكن ضرورية في المباراة. نحن مدربان عاطفيان جداً وهذا كل شيء”.

بينما قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عقب المباراة أمام تشيلسي، ” لم أعتد أن أكون شخص عدونياً، لكن إذا ظهر خصمي هذا. فسأكون عدوانياً. ومقاطع الفيديوهات تظهر ما حدث”.

تعادل تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وخيم التعادل الإيجابي على قمة ديربي لندن بين توتنهام (السيبيرز) وتشيلسي (البلوز)، بهدفين لكليهما، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق تشيلسي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال19. عن طريق خاليدو كوليبالي، كما وعادل توتنهام النتيجة في الدقيقة ال68 من توقيع اللاعب بيير هويبيرغ.

كما وأحرز تشيلسي الهدف الثاني عن طريق رييس جيمس في الدقيقة ال77، قبل أن يسجل هاري كين هدف التعادل في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة.

وبهذا التعادل يحتل فريق توتنهام في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج). برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع المنافس تشيلسي في المركز السابع، فيما لا يزال مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 6 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + سكاي سبورتس + بي أن سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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