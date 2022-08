بطاقات حمراء بالمجان .. اشتباك بين توخيل وكونتي في ديربي لندن (شاهد)

وطن – شهدت ديربي العاصمة لندن بين توتنهام وتشيلسي، عراك واشتباك قوي بين المدرب أنطونيو كونتي ونظيره توماس توخيل، انتهى بهما المطاف إلى طردهما بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجههما من قبل الحكم مع نهاية المباراة.

وبدأ الاشتباك بينما حينما احتفل المدرب الإيطالي كونتي بالهدف التعادل لفريقه توتنهام، في وجه مدرب فريق الخصم الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تلقى على إثرهما البطاقة الصفراء من قبل الحكم.

لكن الأمر تتطور بينما مع نهاية المباراة التي خيم عليها التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، حيث ظهر المدربان أثناء المصافحة بين كونتي وتوخيل، إلا أن الأخير قام بتوبيخه على عدم النظر إليه عند مصافحته.

كما وتطور هذا الأمر إلى الاشتباك بينهما من جديد، قبل أن يتدخل اللاعبون في أرضية الملعب وأعضاء الفريقين للفض بينهما وسط تبادل للتعليقات الحادة، إلا أن الحكم لم يتردد في توجيه البطاقة الحمراء لهما. قبل دخولها إلى غرفة تبديل الملابس مع نهاية مباراة القمة النارية.

ووفق موقع فوتبول لندن، بأن المدربين توماس توخيل وأنطونيو كونتي، قد يوجه لهما العقوبة. من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد طردهما بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة.

من جهته قال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي (البلوز)، في تصريح عبر شبكة (سكاي سبورتس)، ” حينما يتصافح شخصان عليهما أن ينظرا إلى أعين بعضهما، لكن كونتي كان له رأي آخر”.

This rivalry for 3rd place between two hot headed managers is too fun. Chelsea vs Tottenham. Conte vs Tuchel pic.twitter.com/z3J6z7PTIr

— richhomiegarch (@richhomiegarch) August 14, 2022