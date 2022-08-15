إهانة الخميني في السعودية تستنفر إيران وتهديد لمحمد بن سلمان

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وطن – أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا رسميا عبرت فيها عن امتعاضها واعتراضها، على “الكاريكاتير” المسيء للمرشد الإيراني الراحل الخميني، والذي نشرته جريدة “الرياض” السعودية.

صورة مسيئة للخميني تستنفر إيران

وكانت جريدة “الرياض” السعودية المحلية قد نشرت تقريرا، الأحد، بعنوان “إيران والاغتيالات.. علاقة وطيدة” أرفق بكاريكاتير مسيء للخميني، صوره على هيئة شيطان ومصاص دماء.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد في البيان الصادر والذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الاثنين، على أن “التعرض للإمام الخميني غير مقبول ونتوقع من الحكومة السعودية أن تتأكد من عدم تكرار مثل هذه الخطوات.”

ولم يحدد “كنعاني” أو وكالة الأنباء الإيرانية الصحيفة السعودية التي نشرت الكاريكاتير، ولكن كانت قناة “العالم” كانت قد شنت هجوما على صحيفة “الرياض” وعلى السلطات السعودية.

ووصفت الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة للخميني بأنه “بعيد كل البعد عن أخلاق الإعلام وحتى الأخلاق الإسلامية”.

وفي رسالة للقيادة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، قال “كنعاني” عبر مؤتمر صحفي: “نتوقع من الأشقاء في السعودية استئناف علاقتهم معنا بناء على المصالح المشتركة.”

تهديد لمحمد بن سلمان

مضيفا: “ونأمل من الرياض التزام مبدأ الحوار وتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر بهذا الأمر”، وذلك في إشارة إلى المحادثات بين الرياض وإيران والتي استضافتها العاصمة العراقية بغداد مؤخرا.

المتحدث باسم خارجية إيران أكد أن “الشعب الإيراني يدين إهانة الإمام الخميني ولن يتسامح معها.”

واستطرد موجها حديثه للرياض وفي تلميح بالتهديد للحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان: “لذلك نتوقع أن تهتم السعودية بهذا الموضوع، وأعلنا التحذيرات اللازمة بشأن عدم تكرار مثل هذه الحالات والأحداث”.

علاقة السعودية وإيران

ويشار إلى أن هناك مباحثات جارية بين إيران والسعودية، لإنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016.

وتستضيف بغداد منذ العام الماضي هذه المباحثات للتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بين الرياض وطهران، في عدة ملفات أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي.

وكانت المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في يناير من العام 2016.

وجاء ذلك إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة المملكة في إيران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرقا)، احتجاجا على إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.