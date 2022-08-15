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أزمة الفيديو الإباحي تلاحق منى فاروق مجدداً وتفقدها أعصابها.. ماذا حدث؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أزمة الفيديو الإباحي تلاحق منى فاروق مجدداً وتفقدها أعصابها.. ماذا حدث؟ watanserb.com
منى فاروق
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وطن– عبرت الفنانة المصرية منى فاروق عن غضبها، بسبب ما يتعمده بعض متابعيها، من تذكيرها بأزمة الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

إشاعات رخيصة

وكتبت منى فاروق رسالة غاضبة عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام” قالت فيها: “يلا الستوري دا اعملها تريند ياللي مش بتخافوا ربنا”.

وتابعت: “بجد عندي سؤال مهم.. ليه مركزين في حياتي؟ وكل حاجة أعملها تطلعوها تريند؟ ليه مش سايبي في حالي؟”.

واستطردت منى فاروق: “ليه مش عاوزني أعيش زيكم؟ مش عاوزني أشتغل وأكبر وأنجح؟ ليه بتحاسبوني؟ ليه بتحاربوني في رزقي وحياتي؟”.

وكشفت منى فاروق ما تتعرض له من قبل البعض، مردفة: “ليه مستنيين ليا أي حاجة عشان تتكلموا عني وعن عرضي وأهلي؟ ومستكترين عليا أي حاجة حلوة تحصلي؟”.

وأضافت: “كل يوم أصحى على خبر أوحش من اللي قبله؟ ليه بتطلعوا إشاعات رخيصة عني؟ ليه أنا شغلتكم؟ بتتكلموا عني بالباطل حتى لو طلعت قلت كلام عادي؟ ليه عاوزين توجعوني؟ مش عاوزيني أعيش؟ ليه مش بتفكروا في آخرتكم؟”.

دع الخلق للخالق

وزادت منى: “ليه مش بتفكروا لو ربنا كشف ستره عنكم هيحصل فيكم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان بيتكلم في عرضي وبيقول اشاعات. وكل إنسان ربنا ستره دي نعمة مش حاسس بقيمتها عشان مش بتحافظ عليها”.

وختمت: “حسبي الله في كل إنسان بيكره جمهوري فيا. ربنا موجود وهينصرني على كل ظالم. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. دع الخلق للخالق، حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

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أزمة خالد يوسف والفيديو

وكانت الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج قد سرب لهما قبل فترة مقطع فيديو “إباحي” برفقة المخرج.  المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

كما تسبب المقطع آنذاك بموجة جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرض كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل شيما الحاج ومنى فاروق اواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه. اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.

وخالد يوسف من مواليد عام 1964 في مصر، وقد تتلمذ على يد المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين.

وأخرج العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا على الساحة الفنية المصرية، من بينها ”جواز بقرار جمهوري“، و“خيانة مشروعة“، و“حين مسيرة“، و“دكان شحاتة“.

منى فاروق تتصدر التريند بالكاش مايوه الجريء (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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