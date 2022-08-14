الأحد, أغسطس 14, 2022
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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 4 أغسطس 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن – تنشر “وطن” سـعر الدولار في السودان اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم الرسمي.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 569 جنيها للشراء للشراء، و573.26 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم السبت في السودان 583.79 جنيه للشراء، و588.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت 690.42 جنيه للشراء، و695.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.77 جنيه للشراء و150.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 155.04 جنيه للشراء، و156.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.54 جنيه للشراء، و156.71 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم السبت (1475.70 جنيهاً) للشراء، و(1486.77 جنيهاً) للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم السبت 1478.30 جنيه للشراء، و1489.39 جنيهاً للبيع.

اقتصاد السودان

توقع صندوق النقد العربي تحسُّن الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي، وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام (2023) في السودان، وسيؤدي التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية، والزيادة المتوقعة في صادرات النفط والذهب إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية أفق التوقع، فيما سيقيِّد ارتفاع معدلات التضخم من مستويات الاستهلاك الخاص خلال أفق التوقُّع.

وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير له، أن الحكومة في السودان تستهدف تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 1.2% في عام (2022) من خلال العمل على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت وتيرتها في عام (2021)، مما يتطلب التركيز على تبني السياسات، وتكثيف الجهود الرامية إلى اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير الرقابية والإشرافية، وتعزيز الشفافية، مما يساعد على تهيئة البيئة الاستثمارية.

رغم ذلك يواجَه الاقتصاد السوداني بعدد من التحديات يأتي على رأسها العجز المتواتر في الموازنة العامة للدولة، والحساب الجاري، ومعدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح صندوق النقد العربي: سيستفيد قطاع الزراعة خلال أفق التوقع من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيظل قطاعا (الهيدروكربونات) و(التعدين) المحركَين الرئيسينِ للنمو، مدعومَين بزيادة أسعار الطاقة العالمية والاستثمارات الأجنبية.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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