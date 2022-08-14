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تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني
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وطن – يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ألميريا، الأحد، لمرحلة الدفاع عن لقبه ال35 في مسيرته في افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

تشكيلة ريال مدريد أمام ألميريا

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بكل أوراقه القوية في أولى مبارياته في افتتاح الدوري الإسباني، أمام المنافس المستضيف ألميريا، والتشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع الملكي: دافيد ألابا، أنطونيو رودريجو، داني كارفخال (ناتشو)، ميليتاو (فيرلاند ميندي).

خط الوسط: فالفيردي ( لوكا مودريتش)، أوريلين تشواميني (توني كروس)، كاسيميرو (كامافينجا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد (رودريغو)، فينيسوس جونيور.

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد أمام ألميريا، على ميدان ملعب الأخير ( ألعاب البحر المتوسط)، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية الناقل الحصري لمنافسات هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات بين كلا الفريقين

تقابل ريال مدريد أمام منافسه ألميريا في كافة البطولات المختلفة، 12 مرة. حقق فيها الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

وفاز الفريق الملكي في آخر مباراتين على ألميريا في منافسات الدوري الإسباني ( الليغا)، سجل داخل شباكه 9 أهداف. كما وكانت تلك المباراتان تحت إشراف المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

كما ولم يخسر فريق ريال مدريد في آخر 9 مباريات خاضها خارج دياره ضد أي فريق في الدوري الممتاز، ليحقق بذلك أفضل سلسلة انتصارات منذ مايو 2012.

يشار بأن ريال مدريد توج باللقب الرابع قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني، وهو كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز النظيف على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + ألميريا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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