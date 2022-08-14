تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني

وطن – يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ألميريا، الأحد، لمرحلة الدفاع عن لقبه ال35 في مسيرته في افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.
كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.
يـــــوم المبـــاراة
الليلة نبدأ مشوارنا في @laligaarab 🔥
🆚 | @realmadridarab
🕖 | 11:00 pm 🇸🇦
📍 | Power Horse Stadium
🔴⚪️ #هدفنا_الفوز | #ألميريا_ريال_مدريد pic.twitter.com/f5WDJTsZ90
— نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 14, 2022
تشكيلة ريال مدريد أمام ألميريا
وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بكل أوراقه القوية في أولى مبارياته في افتتاح الدوري الإسباني، أمام المنافس المستضيف ألميريا، والتشكيلة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.
دفاع الملكي: دافيد ألابا، أنطونيو رودريجو، داني كارفخال (ناتشو)، ميليتاو (فيرلاند ميندي).
🆕 من داخل التدريبات
💪 جاهزون لبداية لاليغا!💪
▶️ #ألميرياريالمدريد pic.twitter.com/PQRSmBEv7C
— ريال مدريد (@realmadridarab) August 13, 2022
خط الوسط: فالفيردي ( لوكا مودريتش)، أوريلين تشواميني (توني كروس)، كاسيميرو (كامافينجا).
مركز الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد (رودريغو)، فينيسوس جونيور.
معلق مباراة ريال مدريد وألميريا
ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد أمام ألميريا، على ميدان ملعب الأخير ( ألعاب البحر المتوسط)، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية الناقل الحصري لمنافسات هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، المعلق التونسي رؤوف خليف.
أصدقائي الافاضل. مساء الغد سأكون باذن الله في التعليق علي المباراة الافتتاحية لبطل اسبانيا في الليجا أمام بطل الدرج الثانية والعائد الي دوري الاضواء نادي ألمريا. فرجة طيبة🔥
— Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) August 13, 2022
تاريخ المواجهات بين كلا الفريقين
تقابل ريال مدريد أمام منافسه ألميريا في كافة البطولات المختلفة، 12 مرة. حقق فيها الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.
☀ صباحكم ملكي! ☀ pic.twitter.com/M2KOdnKgR2
— ريال مدريد (@realmadridarab) August 14, 2022
وفاز الفريق الملكي في آخر مباراتين على ألميريا في منافسات الدوري الإسباني ( الليغا)، سجل داخل شباكه 9 أهداف. كما وكانت تلك المباراتان تحت إشراف المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.
كما ولم يخسر فريق ريال مدريد في آخر 9 مباريات خاضها خارج دياره ضد أي فريق في الدوري الممتاز، ليحقق بذلك أفضل سلسلة انتصارات منذ مايو 2012.
اللمسات الأخيرة قبل مباراة الغد.
🔜 #ألميريا_ريال_مدريدpic.twitter.com/oLqOzyCtKa
— نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 13, 2022
يشار بأن ريال مدريد توج باللقب الرابع قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني، وهو كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز النظيف على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0.