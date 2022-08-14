تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني

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وطن – يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ألميريا، الأحد، لمرحلة الدفاع عن لقبه ال35 في مسيرته في افتتاح الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

تشكيلة ريال مدريد أمام ألميريا

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بكل أوراقه القوية في أولى مبارياته في افتتاح الدوري الإسباني، أمام المنافس المستضيف ألميريا، والتشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع الملكي: دافيد ألابا، أنطونيو رودريجو، داني كارفخال (ناتشو)، ميليتاو (فيرلاند ميندي).

خط الوسط: فالفيردي ( لوكا مودريتش)، أوريلين تشواميني (توني كروس)، كاسيميرو (كامافينجا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد (رودريغو)، فينيسوس جونيور.

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد أمام ألميريا، على ميدان ملعب الأخير ( ألعاب البحر المتوسط)، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية الناقل الحصري لمنافسات هذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، المعلق التونسي رؤوف خليف.

أصدقائي الافاضل. مساء الغد سأكون باذن الله في التعليق علي المباراة الافتتاحية لبطل اسبانيا في الليجا أمام بطل الدرج الثانية والعائد الي دوري الاضواء نادي ألمريا. فرجة طيبة🔥 — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) August 13, 2022

تاريخ المواجهات بين كلا الفريقين

تقابل ريال مدريد أمام منافسه ألميريا في كافة البطولات المختلفة، 12 مرة. حقق فيها الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

وفاز الفريق الملكي في آخر مباراتين على ألميريا في منافسات الدوري الإسباني ( الليغا)، سجل داخل شباكه 9 أهداف. كما وكانت تلك المباراتان تحت إشراف المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

كما ولم يخسر فريق ريال مدريد في آخر 9 مباريات خاضها خارج دياره ضد أي فريق في الدوري الممتاز، ليحقق بذلك أفضل سلسلة انتصارات منذ مايو 2012.

يشار بأن ريال مدريد توج باللقب الرابع قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني، وهو كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز النظيف على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0.