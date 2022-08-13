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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد و ألميريا في الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني
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وطن – يلتقي حامل اللقب فريق ريال مدريد خارج دياره أمام نظيره ألميريا الصاعد، الأحد، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على ميدان ملعب ( ألعاب البحر المتوسط).

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام منافسه صاحب الأرض ألميريا، في منافسات الجولة الأولى من دوري الليغا الإسبانية، عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً. بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

وستبث مباراة ريال مدريد وألميريا وغيرها من مباريات منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (beIN Sport) الرياضية القطرية، الناقل الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (beIN Sport HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا الفريقين في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام الفريق المستضيف ألميريا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا ( مرشح لجائزة ياشين لأفضل حارس لعام 2022).

دفاع التشكيلة: داني كارفخال (ناتشو)، دافيد ألابا، أنطونيو رودريغو، فيرلاند ميندي (ميليتاو).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، كامافينجا ( لوكا مودريتش)، فالفيردي (توني كروس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو (إيدين هازارد)، فينيسوس جونيور.

وكان فريق ريال مدريد قد توج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة ال5 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على منافسه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين دون رد.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد +ألميريا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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