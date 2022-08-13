موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

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وطن – يلتقي حامل اللقب فريق ريال مدريد خارج دياره أمام نظيره ألميريا الصاعد، الأحد، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على ميدان ملعب ( ألعاب البحر المتوسط).

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام منافسه صاحب الأرض ألميريا، في منافسات الجولة الأولى من دوري الليغا الإسبانية، عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً. بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

وستبث مباراة ريال مدريد وألميريا وغيرها من مباريات منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (beIN Sport) الرياضية القطرية، الناقل الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة (beIN Sport HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا الفريقين في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام الفريق المستضيف ألميريا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا ( مرشح لجائزة ياشين لأفضل حارس لعام 2022).

دفاع التشكيلة: داني كارفخال (ناتشو)، دافيد ألابا، أنطونيو رودريغو، فيرلاند ميندي (ميليتاو).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، كامافينجا ( لوكا مودريتش)، فالفيردي (توني كروس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو (إيدين هازارد)، فينيسوس جونيور.

التدريب الأول للاعبنا الجديد بابتيستاو 💪🏽 pic.twitter.com/SV9ScxiTAH — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 12, 2022

وكان فريق ريال مدريد قد توج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة ال5 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على منافسه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين دون رد.