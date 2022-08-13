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رياضة

مبلغ ضخم ..كم سيجني بطل الدوري الإسباني الجديد من الأموال؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أرباح الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023 watanserb.com
أرباح الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023
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وطن – مع بداية انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، يراود عشاق ومحبي الكرة الإسبانية، عن الأرباح المالية التي سيجنيها البطل الجديد ووصيفه وكافة الأندية المشاركة في تلك البطولة المحلية.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن ريال مدريد (الملكي)، وغريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، الأكثر حظاً للمنافسة على الأنفاس الأخيرة على لقب هذا الموسم، إلى جانب دخول أتلتيكو مدريد في الصراح مع الغريمين الأزليين.

أرباح بطل الدوري الإسباني الجديد

وأردفت الصحيفة، ” مقدار الأموال التي سوف سيحققها بطل دوري (الليغا)، بالإضافة إلى الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا المقدرة ب 361 مليون يورو”.

كما وأضافت، ” بناء صفقة حقوق البث التلفزيوني، سيتم توزيع نصف تلك الأموال بين جميع الأندية ال20. المشاركة في مسابقة الدوري  الممتاز”.

مبيعات التذاكر لهذا الموسم

وتابعت، ” النصف الآخر سيتم تقسيمه إلى قسمين، سيذهب الأول إلى ما يسمى الإرث الاجتماعي لكل نادٍ. أي بما يتعلق بمبيعات التذاكر الموسمية، والإيردات بما يتعلق بالبث التلفزيوني، بينما الآخر يعتمد على الترتيب النهائي للأندية. والتي سيحصل بطل الدوري على 17% من تلك الإيردات”.

حقوق البث التلفزيوني

واستكملت، ” أفضل 8 متصدرة في الدوري الإسباني، سيحصل كل مركز منهم على مبلغ 7 ملايين يورو، كما ويقدر حقوق البث التلفزيوني ب1.44 مليار يورو. سيذهب نصفهم البالغ 722 مليون يورو يالتساوي مع الفرق ال20″.

كما وتضيف، ” مبلغ 722 مليون يورو، سيتم توزيع النصف وفق الإرث الاجتماعي، بينما سيكون النصف الآخر 361 مليون يورو. سيحصل البطل على 61 مليون يورو. والوصيف صاحب المركز الثاني 54 مليون يورو”.

وكانت قد انطلقت مراسم افتتاح بطولة الدوري الممتاز(الليغا) لكرة القدم، الجمعة، كما وستستمر المسابقة حتى نهاية شهر مايو/ آيار القادم.

المصدروطن + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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