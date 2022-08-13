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حياتنا

فيفي عبده تستبدل المايوه بإسدال الصلاة على البحر.. هل أعلنت توبتها؟ (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيفي عبده تستبدل المايوه بإسدال الصلاة على البحر.. هل أعلنت توبتها؟ (فيديو) watanserb.com
فيفي عبده
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وطن– قررت الراقصة المصرية فيفي عبده، استبدال البكيني بإسدال الصلاة، أثناء تواجدها على البحر في الساحل الشمالي.

عايزة جلابية

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي إسدال صلاة مشجر مع نظارات شمسية.

وعقبت الراقصة المصرية مبررة الأمر: “أنا قررت أنزل البحر هنا بدري. وقولت لهم عايزة جلابية ألبسها عشان أعمل الفيديو ده. لأني لو ظهرت بالمايوه مش هخلص من كلام الناس على السوشيال ميديا”.

كما كتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو: “ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر.  ومعلش اعتبروني عيلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله”.

توبة فيفي عبده

واعتقد الجمهور للوهلة الأولى، أن فيفي تعلن توبتها بهذه الخطوة، فكتب متابع: ” توبتي عند البحر يا فوفو”.

بينما هاجمها آخر بسبب ارتداءها إسدال الصلاة، وقال: “تصدقي بالله الفيديو كان صامت. كنت فاكرك بتدعي بالاسدال على البحر ولما فتحت الصوت لقيتك بتقولي خمسة مواه ويلا بقى وأيوا بقى”.

وكتب ناشط: “انتي نازلة تعومي يا فنانة ولا هتعملي عمرة. يعنى لبس البحر بتلبسيه وانتي بترقصي ولبس الصلاة بتلبسيه في البحر”.

وكتبت متابعة بسخرية: “نازلة البحر ولا نازلة تصلي يا فوفة”.

وسخر آخر كذلك من الخزعبلات التي تؤمن بها فيفي، وكتب: “ثقافة سبع موجات.. شوفي فين واصلة”.

من أول دقيقة

وشاركت فيفي عبده قبلها بأيام فقط، فيديو لها وهي ترقص على أغنية “من أول دقيقة”، للفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد.

وقالت فيفي عبده، إنها رقصت بمجرد وصولها الساحل.

وكتبت: “يا مساء الفل بالساحل الشمالي. دي أول حاجة النهارده عملتها في الساحل الشمالي الرقص دي بحبك اوي”.

وكانت فيفي ترتدي فستاناً بألوان عديدة وريش، وتحته هوت شورت أسود اللون، كان يظهر أثناء رقصها بوضوح بسبب الهواء.

وكانت إبنه فيفي، عزة مجاهد، قد دافعت عن والدتها، وتحدثت عن التنمر الذي تتعرض له بسبب مقاطع الرقص التي تنشرها عبر السوشيال ميديا.

وأكدت عزة في لقاء صحفي أنها لا تلتفت لمثل هذه الانتقادات. وقالت: “جمهور فيفي ومعجبيها أكتر من المنتقدين ومش بنبص للانتقادات… وإيه المشكلة في الفيديوهات؟ ما تعيش حياتها براحتها أي حد من حقه يفرح وربنا خير الحافظين من الحسد”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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