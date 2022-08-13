ضبط مصاحف بألوان علم المثليين تثير غضب الجزائريين (شاهد)

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وطن- في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين الجزائريين، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قيام السلطات بحجز مصاحف في ولاية “سوق أهراس” بصفحات ملونة بالتدرج بألوان علم المثليين.

وقال حساب ” vivalalgerie7″ الشهير على “تويتر” الذي قام بنشر الصور:”سوق اهراس : حجز أزيد من 20 مصحف شريف غير مطابق للمعايير المحددة للمصاحف الصحيحة. المصاحف المحجوزة تحمل في صفحاتها نفس التدرج اللوني الخاص بعلم المثليين”.

🔴 سوق اهراس : حجز أزيد من 20 مصحف شريف غير مطابق للمعايير المحددة للمصاحف الصحيحة. 🔴 المصاحف المحجوزة تحمل في صفحاتها نفس التدرج اللوني الخاص بعلم المثليين. pic.twitter.com/1apgbR1Hyo — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) August 12, 2022

وأكد المغرد “بلال شكيرد” إن ظاهرة المصاحف الملونة أصبحت منتشرة في العديد من المساجد، ناشرا صورة لها في أحد المساجد في منطقته.

الظاهرة عمت في كثير من المساجد

وهذه في مسجدنا pic.twitter.com/yuIqFtw3T3 — بلال شكيرد (@Billel01010679) August 12, 2022

انتشار مثل هذه المصاحف في المساجد

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين المغردين الجزائريين الذي عبروا عن استنكارهم لوجود مثل هذه النسخ حتى أي مبرر، ردا على من يدعي أن طباعة هذه المصاحف بهذا الشكل يتم لترغيب الأطفال بقراءة القرآن.

وفي هذا السياق، قال المغرد “إبراهيم”:” انتسرت بكثر هذا نوع المصاحف الملونة بالألوان الخاص بالمثلين يجب حجزهم ومنع بيعهم في المحلات للأسف وصلوا إلى المصحف الشريف من أجل تدمير ابنائنا في المدارس القرآنية .”

انتسرت بكثر هذا نوع المصاحف الملونة بالألوان الخاص بالمثلين يجب حجزهم ومنع بيعهم في المحلات للأسف وصلوا إلى المصحف الشريف من أجل تدمير ابنائنا في المدارس القرآنية . — Ibrahim_Dz & (@Ibrahim73Dz) August 12, 2022

مغردون غاضبون من الواقعة

وردا على من يدعي بأن المصاحف لا تحتوي على لون الأزرق الفاتح والموجود في علم المثليين، قال حساب “ليل غاسق”:” عدد الالوان لا يهم لانه رمزي اصبحت كل الوان قوس قزح رمزهم لذلك يجب منعهم و تعليم الاطفال ما يعنيه هذا الخبث و التبيين لهم مدى خبثهم”.

عدد الالوان لا يهم لانه رمزي اصبحت كل الوان قوس قزح رمزهم لذلك يجب منعهم و تعليم الاطفال ما يعنيه هذا الخبث و التبيين لهم مدى خبثهم — ليل غاسق (@Ghassiq) August 12, 2022

واستنكر المغرد “إبراهيم زيداني” ما حدث بالقول:” من المفروض المطبعة و المكتبة تغلق عقابا على المساس بالمصحف الشريف حتى يكونوا عبرة للغير”.

من المفروض المطبعة و المكتبة تغلق عقابا على المساس بالمصحف الشريف حتى يكونوا عبرة للغير — Zid Bra 31 🇩🇿 (@brahim_zidani) August 12, 2022

وقالت المغردة فرح تعليقا على ما هو متداول:” لكي يتم تمرير منهجهم الهمجي بصورة شرعية سبحان الله العظيم لكن السؤال كيف تم المتاجرة بهذه المصاحف”.

لكي يتم تمرير منهجهم الهمجي بصورة شرعية سبحان الله العظيم لكن السؤال كيف تم المتاجرة بهذه المصاحف — Farah farah😍💐🥰💐 (@Farahfa22372012) August 12, 2022

وعلق المغرد “فاروق مرسلي” على الامر قائلا:” لا حول ولا قوة إلا بالله، الألوان التي تعبر عن عقيدة فاسدة و أجندة محددة يجب التحذير منها و توعية المجتمع منها، ليست مجرد ألوان إنما هي أيديولوجية ممنهجة لتدمير المجتمات العربية و الإسلامية.”.