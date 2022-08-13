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ضبط مصاحف بألوان علم المثليين تثير غضب الجزائريين (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصاحف بألوان علم المثليين watanserb.com
مصاحف بألوان علم المثليين
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وطن- في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين الجزائريين، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قيام السلطات بحجز مصاحف في ولاية “سوق أهراس” بصفحات ملونة بالتدرج بألوان علم المثليين.

وقال حساب ” vivalalgerie7″ الشهير على “تويتر” الذي قام بنشر الصور:”سوق اهراس : حجز أزيد من 20 مصحف شريف غير مطابق للمعايير المحددة للمصاحف الصحيحة. المصاحف المحجوزة تحمل في صفحاتها نفس التدرج اللوني الخاص بعلم المثليين”.

وأكد المغرد “بلال شكيرد” إن ظاهرة المصاحف الملونة أصبحت منتشرة في العديد من المساجد، ناشرا صورة لها في أحد المساجد في منطقته.

انتشار مثل هذه المصاحف في المساجد

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين المغردين الجزائريين الذي عبروا عن استنكارهم لوجود مثل هذه النسخ حتى أي مبرر، ردا على من يدعي أن طباعة هذه المصاحف بهذا الشكل يتم لترغيب الأطفال بقراءة القرآن.

وفي هذا السياق، قال المغرد “إبراهيم”:” انتسرت بكثر هذا نوع المصاحف الملونة بالألوان الخاص بالمثلين يجب حجزهم ومنع بيعهم في المحلات للأسف وصلوا إلى المصحف الشريف من أجل تدمير ابنائنا في المدارس القرآنية .”

مغردون غاضبون من الواقعة

وردا على من يدعي بأن المصاحف لا تحتوي على لون الأزرق الفاتح والموجود في علم المثليين، قال حساب “ليل غاسق”:” عدد الالوان لا يهم لانه رمزي اصبحت كل الوان قوس قزح رمزهم لذلك يجب منعهم و تعليم الاطفال ما يعنيه هذا الخبث و التبيين لهم مدى خبثهم”.

واستنكر المغرد “إبراهيم زيداني” ما حدث بالقول:” من المفروض المطبعة و المكتبة تغلق عقابا على المساس بالمصحف الشريف حتى يكونوا عبرة للغير”.

وقالت المغردة فرح تعليقا على ما هو متداول:” لكي يتم تمرير منهجهم الهمجي بصورة شرعية سبحان الله العظيم لكن السؤال كيف تم المتاجرة بهذه المصاحف”.

وعلق المغرد “فاروق مرسلي” على الامر قائلا:” لا حول ولا قوة إلا بالله، الألوان التي تعبر عن عقيدة فاسدة و أجندة محددة يجب التحذير منها و توعية المجتمع منها، ليست مجرد ألوان إنما هي أيديولوجية ممنهجة لتدمير المجتمات العربية و الإسلامية.”.

الجزائر.. غضب شعبي بعد ظهور نسخ من القرآن الكريم تحمل ألوان علم الشواذ

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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