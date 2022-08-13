روبي بإطلالة جريئة في حفلها الغنائي بالعلمين ولون “ركبها” يلفت النظر (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أشعلت الفنانة المصرية روبي، حفلها الغنائي في مدينة العلمين الجديدة، بإطلالة مثيرة.

ملابس مثيرة

وارتدت روبي في الحفل في نورث سكوير مول بالعلمين، فستاناً قصيراً فوق الركبة من خامة السكوين الشهيرة بـ”قشر السمك”، بألوان متعددة.

واتهم البعض في تعليقاته على إطلالة روبي، أنها ترتدي ألوان علم المثلية الجنسية.

بينما سخر آخرون ممن حضر حفل روبي، قائلين إنها لا تمتلك صوتاً جميلاً، وإن من حضر جاء ليرى رقصها وملابسها المثيرة.

كما علق آخرون على لون ركب روبي، وتكرر تعليق: “ركبها مصدية.. إيه المنظر ده”.

يذكر أن أسعار تذاكر حفل روبي في العلمين، قد انقسمت لـ 6 فئات.التذاكر الأولى بمبلغ 650 جنيه أما الثانية بمبلغ 850 جنيه والثالثة بمبلغ 1450 جني. والرابعة بمبلغ 1700 جنيه والخامسة بمبلغ 2000 جنيه والسادسة بمبلغ 3500 جنيه.

واشترطت إدارة الحفل عدم دخول الأشخاص ممن هم دون الـ 21 عاما.

نمت ننة

وفي سياق آخر، أشادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بأحدث أغنيات روبي، بعنوان “نمت ننة”. التي طرحتها مؤخراً

ونشرت نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص في أحد أفلامها، وقد تم تركيب أغنية روبي على المقطع.

View this post on Instagram A post shared by Nabila Ebeed – نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)

وعقبت نبيلة: ” نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه”.

واختتمت: “بس لو مكنتش بحبك يا روبي مساكم ورد بلدي”.

وردت روبي على نبيلة: “بحبك يا بلبلة”.

وطرحت روبي “نمت ننة”، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

عُمر روبي

وتصدرت روبي مؤشرات محرك البحث “جوجل” بعد أن كشفت عن سنها قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عاماً.

وبينت روبي خلال استضافتها وشقيقتها كوكي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أن السر وراء كونها تبدو صغيرة في السن هو شرب المياه الكثير؛ إذ إنها تجدد خلايا البشرة على حد تعبيرها.

كما كشفت روبي إنّ اسمها الحقيقي رانيا حسين، واسم أختها ميرهان مجدي، وليس كوكي، وهما ليست شقيقتين.