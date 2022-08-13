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حياتنا

روبي بإطلالة جريئة في حفلها الغنائي بالعلمين ولون “ركبها” يلفت النظر (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
روبي بإطلالة جريئة في حفلها الغنائي بالعلمين ولون
الفنانة روبي في العلمين
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وطن– أشعلت الفنانة المصرية روبي، حفلها الغنائي في مدينة العلمين الجديدة، بإطلالة مثيرة.

ملابس مثيرة

وارتدت روبي في الحفل في نورث سكوير مول بالعلمين، فستاناً قصيراً فوق الركبة من خامة السكوين الشهيرة بـ”قشر السمك”، بألوان متعددة.

واتهم البعض في تعليقاته على إطلالة روبي، أنها ترتدي ألوان علم المثلية الجنسية.

بينما سخر آخرون ممن حضر حفل روبي، قائلين إنها لا تمتلك صوتاً جميلاً، وإن من حضر جاء ليرى رقصها وملابسها المثيرة.

الفنانة روبي

كما علق آخرون على لون ركب روبي، وتكرر تعليق: “ركبها مصدية.. إيه المنظر ده”.

الفنانة روبي

يذكر أن أسعار تذاكر حفل روبي في العلمين، قد انقسمت لـ 6 فئات.التذاكر الأولى بمبلغ 650 جنيه أما الثانية بمبلغ 850 جنيه والثالثة بمبلغ 1450 جني.  والرابعة بمبلغ 1700 جنيه والخامسة بمبلغ 2000 جنيه والسادسة بمبلغ 3500 جنيه.

واشترطت إدارة الحفل عدم دخول الأشخاص ممن هم دون الـ 21 عاما.

نمت ننة

وفي سياق آخر، أشادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بأحدث أغنيات روبي، بعنوان “نمت ننة”. التي طرحتها مؤخراً

ونشرت نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص في أحد أفلامها، وقد تم تركيب أغنية روبي على المقطع.

وعقبت نبيلة: ” نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه”.

واختتمت: “بس لو مكنتش بحبك يا روبي مساكم ورد بلدي”.

وردت روبي على نبيلة: “بحبك يا بلبلة”.

وطرحت روبي “نمت ننة”، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

عُمر روبي

وتصدرت روبي مؤشرات محرك البحث “جوجل” بعد أن كشفت عن سنها قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عاماً.

وبينت روبي خلال استضافتها وشقيقتها كوكي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أن السر وراء كونها تبدو صغيرة في السن هو شرب المياه الكثير؛ إذ إنها تجدد خلايا البشرة على حد تعبيرها.

كما كشفت روبي إنّ اسمها الحقيقي رانيا حسين، واسم أختها ميرهان مجدي، وليس كوكي، وهما ليست شقيقتين.

روبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وسبب مقاطعة عائلتها لها! (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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