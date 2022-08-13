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خبر حزين لمحبي البرغوث الأرجنتيني ميسي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
استبعاد ميسي من قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2022 watanserb.com
غياب ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022
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وطن – في خيبة آمل لعشاق ومحبي الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بعد إعلان عدم ترشحيه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، المقرر الإعلان عنها بشكل نهائي خلال حفل في ال17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

غياب ليونيل ميسي

وشهدت قائمة المرشحين، غياب الأرجنتيني ميسي عن قائمة الترشيح هذا العام بعد الموسم المحبط مع النادي البارسي، حيث لم يغب اللاعب عن تلك الجائزة منذ عام 2006.

كما ويعد البرغوث ميسي صاحب الرقم القياسي للتتويج بتلك الجائزة. برصيد 7 مرات، ويليه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 مرات خلال مشوارهما الاحترافي في عالم كرة القدم.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

وجاء غياب ميسي بعد موسم مخيب للآمال مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي. قادماً من ناديه السابق برشلونة، كما وتواجد اللاعب في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين طوال مسيرته 13 مرة.

كما وكان آخر تتويج للأرجنتيني ميسي بتلك الجائزة العام الماضي، وسط منافسة قوية مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي. الذي توج بتلك الجائزة مرة واحدة عام 2020.

وخاض ميسي مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، في 34 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً وصناعة 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

سبب استبعاد ميسي

وفي سياق متصل، كشف الصحفي إيمانويل بويان. الذي يعمل في مجلة فرانس فوتبول، بشأن استبعاد ميسي هذا العام من قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022.

وقال الصحفي بويان، ” ميسي كان ضمن النقاش النهائي حول المرشحين لتلك الجائزة، إلا أن القواعد الجديدة تعتمد على أداء اللاعب الموسم السابق، إلى جانب إلغاء تأثير مسيرته. وبهذا لم تكن السنة الماضية (الموسم) ليست في مصلحته”

كما وأردف، ” علينا أن نعترف بأن الموسم الأول للاعب في باريس سان جيرمان كان محبط، على صعيد الأرقام وعلى الصعيد النظري”.

ويعد قائد فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، أكثر اللاعبين المرشحين. لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، باعتراف العديد من نجوم كرة القدم والمتخصصين في هذا المجال. من ضمنهم الأرجنتيني ميسي.

وتواجد في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، الفرنسي كريم بنزيما، والمصري محمد صلاح. والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. مع غياب البرازيلي نيمار برفقة زميله ليونيل ميسي.

المصدروطن + فرانس فوتبول + إيمانويل بويان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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