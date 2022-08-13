خبر حزين لمحبي البرغوث الأرجنتيني ميسي

- Advertisement -

وطن – في خيبة آمل لعشاق ومحبي الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، بعد إعلان عدم ترشحيه للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، المقرر الإعلان عنها بشكل نهائي خلال حفل في ال17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

غياب ليونيل ميسي

وشهدت قائمة المرشحين، غياب الأرجنتيني ميسي عن قائمة الترشيح هذا العام بعد الموسم المحبط مع النادي البارسي، حيث لم يغب اللاعب عن تلك الجائزة منذ عام 2006.

رسمياً.. المرشحون 30 لجائزة الكُرة الذهبية 2022 ميسي خارج القائمة للمرة الأولى منذ عام 2005 pic.twitter.com/hdwE049DcB — Transfer Mercato (@transfermerkato) August 12, 2022

كما ويعد البرغوث ميسي صاحب الرقم القياسي للتتويج بتلك الجائزة. برصيد 7 مرات، ويليه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 مرات خلال مشوارهما الاحترافي في عالم كرة القدم.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

وجاء غياب ميسي بعد موسم مخيب للآمال مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي. قادماً من ناديه السابق برشلونة، كما وتواجد اللاعب في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين طوال مسيرته 13 مرة.

كما وكان آخر تتويج للأرجنتيني ميسي بتلك الجائزة العام الماضي، وسط منافسة قوية مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي. الذي توج بتلك الجائزة مرة واحدة عام 2020.

وخاض ميسي مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، في 34 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً وصناعة 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

رسميًا.. إستبعاد ليونيل ميسي من قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول⛔️❌ pic.twitter.com/8jg0srYJpX — kora11.com (@kora11) August 12, 2022

سبب استبعاد ميسي

وفي سياق متصل، كشف الصحفي إيمانويل بويان. الذي يعمل في مجلة فرانس فوتبول، بشأن استبعاد ميسي هذا العام من قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022.

وقال الصحفي بويان، ” ميسي كان ضمن النقاش النهائي حول المرشحين لتلك الجائزة، إلا أن القواعد الجديدة تعتمد على أداء اللاعب الموسم السابق، إلى جانب إلغاء تأثير مسيرته. وبهذا لم تكن السنة الماضية (الموسم) ليست في مصلحته”

La liste des 30 nommés est désormais connue ! Pas de Messi ni de Neymar, mais 4 français (Nkunku, Benzema, Mbappé et Maignan) Suivez l'édition spéciale > https://t.co/kWDje65L8L #ballondor pic.twitter.com/IK8jxQngXt — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 12, 2022

كما وأردف، ” علينا أن نعترف بأن الموسم الأول للاعب في باريس سان جيرمان كان محبط، على صعيد الأرقام وعلى الصعيد النظري”.

ويعد قائد فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، أكثر اللاعبين المرشحين. لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، باعتراف العديد من نجوم كرة القدم والمتخصصين في هذا المجال. من ضمنهم الأرجنتيني ميسي.

وتواجد في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، الفرنسي كريم بنزيما، والمصري محمد صلاح. والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. مع غياب البرازيلي نيمار برفقة زميله ليونيل ميسي.