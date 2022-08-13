” تطاول عليّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

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وطن – قال نجم الأهلي المصري ياسر إبراهيم 29 عاماً، خلال التحقيق معه من قبل النيابة في محافظة المنصورة بدولة مصر، بعد شجاره مع أحد المشجعين في الشارع، بأن الأخير تتطاول عليه وشتمه بألفاظ غير لائقة برفقة أسرته.

شجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

وأوضح اللاعب إبراهيم خلال التحقيق معه بشأن الحادثة أمام رئيس نيابة محافظة المنصورة، ” خلال تواجدي بالمنصورة داخل سيارتي وبصحبة زوجتي، فوجئت بأحد الأشخاص اقترب من سيارتي، وهو يوجه الحديث لي بطريقة غير لائقة”.

لاعب #الأهلي ياسر إبراهيم يدخل في مشاجرة بالإيدي في الشارع pic.twitter.com/6cg6yXJ7mk — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 11, 2022

كما وأردف،” لكنه الشخص استمر في الحديث الغير اللائق وتوجيه السباب لي وللنادي الأهلي، مما دفعني للنزول إليه والطلب منه للتوقف عن الحديث والابتعاد عن سيارتي”.

التعدي عليّ بالضرب

وأضاف نجم الأهلي إبراهيم خلال التحقيق معه، ” قولته عيب كده، ابتعد لوسمحت إلا أنه اقترب أكثر واستمر في توجيه السباب لي أماك جميع المارة وكان مصمم على استفزازي، كما وبدأ في الاشتباك بالأيدي معي والتعدي عليّ بالضرب. بعدها حولت ابعاده وتدخل بعض المارة في فض الاشتباك “.

بكل أمانة، اللي بيحصل من الجمهور ده قلة أدب اللاعيب انت مالكش علاقة بيه غير في الملعب ، تنتقده او تمدحه على كل الملعب، برا الملعب مالكش علاقة تمامًا بحياته اللي عمله ياسر ابراهيم ده انا شخصيا لو لاعيب كورة وجالي مشجع يستفزني برا الملعب هعمله عادي pic.twitter.com/xpMz3VEtmo — A5med 🇧🇷 (@VVDawi) August 11, 2022

إخلاء سبيل الطرفين

من جهته، قال المشجع المتهم في تلك الواقعة خلال التحقيق معه من قبل نيابة محافظة المنصورة، ” لقد صادفني وجود اللاعب خلال التوقف لتناول القهوة من أحد محلات بيع البن”.

واستكمل، ” من الباب المداعبة معه، قلت له بن شرقي مشر هليعب الماتش الجاي إياك تلعبوا كويس بقى. العبوا السوبر بقى بن شرقي مشي..”.

كما ويضيف، ” اللاعب أخذ الكلمات على محمل السباب وتعدى عليّ بالضرب والسباب، ليتطور الأمر إلى الاشباك بالأيدي. تدخل على إثرها بعض المتواجدين من المارة لفض الواقعة”.

إخلاء سبيل أطراف واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي #ياسر_إبراهيم مع أحد مشجعي نادي الزمالك .. بعد تنازل الطرفان وتصالحهما أمام النيابة ⚖️ pic.twitter.com/MTYGcKio79 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) August 12, 2022

وكان رئيس النيابة بمحافظة المنصورة، محمد لبيب، قرر إخلاء سبيل الطريفين. بعد تنازل كلا الجانبين (أطراف النزاع) عن الشكوى والتصالح مع بعضهما.

ياسر إبراهيم واستدعاء الأهلي المصري

وأشارت تقارير صحفية مصرية آخرى، بأن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، استدعى اللاعب للتحقيق معه بشأن تلك الحادثة بعد تداول العديد من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تكون هناك غرامة مالية إثر هذا التصرف.

كما ويستعد فريق الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في منافسات الدور ال16 من بطولة كأس مصر، الأحد.

خصوصياتنا مبقتش موجودة وراعوا مشاعرنا.. تعليق قوي عن واقعة ياسر إبراهيم مع أحد الجماهيرpic.twitter.com/QOIfmZgISx — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 11, 2022

يشار بأن الأهلي ( المارد الأحمر) يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن غريمه حامل اللقب والمتصدر الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.