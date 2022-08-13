السبت, أغسطس 13, 2022
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رياضة

” تطاول عليّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل شجار ياسر إبراهيم مع مشجع بالمنصورة watanserb.com
تفاصيل شجار ياسر إبراهيم مع مشجع بالمنصورة
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وطن – قال نجم الأهلي المصري ياسر إبراهيم 29 عاماً، خلال التحقيق معه من قبل النيابة في محافظة المنصورة بدولة مصر، بعد شجاره مع أحد المشجعين في الشارع، بأن الأخير تتطاول عليه وشتمه بألفاظ غير لائقة برفقة أسرته.

شجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

وأوضح اللاعب إبراهيم خلال التحقيق معه بشأن الحادثة أمام رئيس نيابة محافظة المنصورة، ” خلال تواجدي بالمنصورة داخل سيارتي وبصحبة زوجتي، فوجئت بأحد الأشخاص اقترب من سيارتي، وهو يوجه الحديث لي بطريقة غير لائقة”.

كما وأردف،” لكنه الشخص استمر في الحديث الغير اللائق وتوجيه السباب لي وللنادي الأهلي، مما دفعني للنزول إليه والطلب منه للتوقف عن الحديث والابتعاد عن سيارتي”.

التعدي عليّ بالضرب

وأضاف نجم الأهلي إبراهيم خلال التحقيق معه، ” قولته عيب كده، ابتعد لوسمحت إلا أنه اقترب أكثر واستمر في توجيه السباب لي أماك جميع المارة وكان مصمم على استفزازي، كما وبدأ في الاشتباك بالأيدي معي والتعدي عليّ بالضرب. بعدها حولت ابعاده وتدخل بعض المارة في فض الاشتباك “.

إخلاء سبيل الطرفين

من جهته، قال المشجع المتهم في تلك الواقعة خلال التحقيق معه من قبل نيابة محافظة المنصورة، ” لقد صادفني وجود اللاعب خلال التوقف لتناول القهوة من أحد محلات بيع البن”.

واستكمل، ” من الباب المداعبة معه، قلت له بن شرقي مشر هليعب الماتش الجاي إياك تلعبوا كويس بقى. العبوا السوبر بقى بن شرقي مشي..”.

كما ويضيف، ” اللاعب أخذ الكلمات على محمل السباب وتعدى عليّ بالضرب والسباب، ليتطور الأمر إلى الاشباك بالأيدي. تدخل على إثرها بعض المتواجدين من المارة لفض الواقعة”.

وكان رئيس النيابة بمحافظة المنصورة، محمد لبيب، قرر إخلاء سبيل الطريفين. بعد تنازل كلا الجانبين (أطراف النزاع) عن الشكوى والتصالح مع بعضهما.

ياسر إبراهيم واستدعاء الأهلي المصري

وأشارت تقارير صحفية مصرية آخرى، بأن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، استدعى اللاعب للتحقيق معه بشأن تلك الحادثة بعد تداول العديد من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تكون هناك غرامة مالية إثر هذا التصرف.

كما ويستعد فريق الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في منافسات الدور ال16 من بطولة كأس مصر، الأحد.

يشار بأن الأهلي ( المارد الأحمر) يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن غريمه حامل اللقب والمتصدر الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + اليوم السابع + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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