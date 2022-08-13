القبض على سعودي يتلو القرآن في مكان عام بتهمة قيامه “بتصرفات منافية للذوق العام” (شاهد)

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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لشاب سعودي في الرياض خلال تجمع عام يقدم فيه النصح والإرشاد للمتواجدين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب ممسكا بهاتفه ويقرأ منه آيات قرآنية محاولا نصح المتواجدين.

وظهر الشاب وهو يتلو الآية رقم “10” من سورة “البروج”:” إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ”، في حين حاول البعض من الشباب منعه من الاستمرار.

بعد مخالفته لـ ( #الذوق_العام ) : #تم_القبض على شخص تحدث بعبارات منافية للذوق العام وبصوت مرتفع في مكان عام بمنطقة #الرياض pic.twitter.com/4oZ8IOA5to — سالفة (@Hashtagat_1) August 12, 2022

وعقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أعلنت شرطة الرياض عن إلقائها القبض على مواطن ظهر يتحدث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام!

شرطة منطقة الرياض تضبط شخصًا لتحدثه بصوت عال وتصرفات منافية للذوق العام في مكان عام. pic.twitter.com/YHu41LLwPM — الأمن العام (@security_gov) August 12, 2022

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع الفيديو المتداول “مموها” على صفحتها بموقع “سناب شات”.

🎥هذا الشخص تحدث بصوت عال وتصرفات منافية للذوق العام في مكان عام بالرياض.

🚨تم ضبطه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه: pic.twitter.com/zSIIi6doPl — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 12, 2022

تبرير وزارة الداخلية ووصفها حديثه المواطن بالقرآن بأنه مخالف للذوق العام أثار استياء كبيرا في صفوف المغردين.

وقال أحد المغردين”:”آوك اخطى انه رفع صوته ونصح ، لكن ايات الله تصير عبارات منافيه للذوق العام ذي شوي تحسها فيها قله ادب مع الله”.

آوك اخطى انه رفع صوته ونصح ، لكن ايات الله تصير عبارات منافيه للذوق العام ذي شوي تحسها فيها قله ادب مع الله — SaLi7.. (@s_l2e7) August 13, 2022

وقال آخر:”انا ماهضمت كلمة ” تصرفات منافيه للذوق العام ” يعني مفصخ هو ! من رأى منكم منكر فليغيره واضعف الايمان بلسانه ممكن غلطه الوحيد انه بوقت وزمن ماهو له ابداً ! لكن المهزله والتمايل والرقص والتفصخ للبعض بدون تعميم صار يجيب غثيان واذى بصري ونفسي للفئه المحافظه على عاداتهم وينكم عنهم ؟”.

انا ماهضمت كلمة " تصرفات منافيه للذوق العام " يعني مفصخ هو ! من رأى منكم منكر فليغيره واضعف الايمان بلسانه ممكن غلطه الوحيد انه بوقت وزمن ماهو له ابداً ! لكن المهزله والتمايل والرقص والتفصخ للبعض بدون تعميم صار يجيب غثيان واذى بصري ونفسي للفئه المحافظه على عاداتهم وينكم عنهم ؟ — سـޢޢـهـޢޢـم (@gc011unWMCLO6f7) August 13, 2022

وقالت مغردة أخرى:”الله المستعان عبارات منافيه للذوق العام يارب لا تسخط علينا صار تلاوة الايات عبارات منافيه للذوق العام لو ماسكينه وبدون نشر الخبر قلبي عورني من قوة الوصف لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم”.