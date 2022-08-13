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القبض على سعودي يتلو القرآن في مكان عام بتهمة قيامه “بتصرفات منافية للذوق العام” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
القبض على سعودي watanserb.com
القبض على سعودي
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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لشاب سعودي في الرياض خلال تجمع عام يقدم فيه النصح والإرشاد للمتواجدين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب ممسكا بهاتفه ويقرأ منه آيات قرآنية محاولا نصح المتواجدين.

وظهر الشاب وهو يتلو الآية رقم “10” من سورة “البروج”:” إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ”، في حين حاول البعض من الشباب منعه من الاستمرار.

وعقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أعلنت شرطة الرياض عن إلقائها القبض على مواطن ظهر يتحدث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام!

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع الفيديو المتداول “مموها” على صفحتها بموقع “سناب شات”.

هذا ما فعله سعودي “سكران” في الكويت ليلة رأس السنة وألقي القبض عليه!!

تبرير وزارة الداخلية ووصفها حديثه المواطن بالقرآن بأنه مخالف للذوق العام أثار استياء كبيرا في صفوف المغردين.

وقال أحد المغردين”:”آوك اخطى انه رفع صوته ونصح ، لكن ايات الله تصير عبارات منافيه للذوق العام ذي شوي تحسها فيها قله ادب مع الله”.

وقال آخر:”انا ماهضمت كلمة ” تصرفات منافيه للذوق العام ” يعني مفصخ هو ! من رأى منكم منكر فليغيره واضعف الايمان بلسانه ممكن غلطه الوحيد انه بوقت وزمن ماهو له ابداً ! لكن المهزله والتمايل والرقص والتفصخ للبعض بدون تعميم صار يجيب غثيان واذى بصري ونفسي للفئه المحافظه على عاداتهم وينكم عنهم ؟”.

وقالت مغردة أخرى:”الله المستعان عبارات منافيه للذوق العام يارب لا تسخط علينا صار تلاوة الايات عبارات منافيه للذوق العام لو ماسكينه وبدون نشر الخبر قلبي عورني من قوة الوصف لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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