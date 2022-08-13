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رياضة

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا يتألقون واليونايتد في خبر كان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي
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وطن – شهدت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواصلة حامل اللقب مانشستر سيتي وأرسنال في التألق، وعودة أستون فيلا إلى سكة الانتصارات، بينما يواصل مانشستر يونايتد خيبة الآمل للعشاق بعد تلقيه الخسارة للمرة الثانية على التوالي.

مباراة مانشستر وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز العريض والنظيف على منافسه بورنموث، برباعية دون مقابل، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وسجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة، داخل شباك مرمى بورنموث، كلاً من اللاعبين، إيلكاي غوندوغان في الدقيقة ال19، وكيفين دي بروين في الدقيقة ال31.

كما وسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة ال37، بينما أحرز جيفرسون ليرما الهدف الرابع في شباك مرمى فريقه لصالح الفريق الأزرق السماوي في الدقيقة ال79.

مباراة أرسنال وليستر سيتي

ونجح فريق أرسنال ( المدفعجية)، في تحقيق الفوز الثمين على ليستر سيتي (الثعالب)، بأربعة أهداف ثمينة مقابل هدفين في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز غابرييل خيسوس هدفين في الدقيقة ال23 وال35 لصالح الأرسنال، كما وقلص الفريق المنافس ليستر سيتي بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة ال53 عن طريق ويليام سالبيا الذي سجل الهدف في شباك مرماه.

كما وسجل أرسنال الهدف الثالث عن طريق جرانيت شاكا في الدقيقة ال55. وعاد ليستر ليحرز الهدف الثاني له في المباراة من توقيع اللاعب جيمس ماديسون في الدقيقة ال74. وختم المدفعجية مهرجان أهدافه بهدف رابع عن طريق غابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال75.

مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

وتلقى مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، الخسارة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام برينتفورد برباعية نظيفة دون رد.

وأحرز أهداف برينتفورد داخل شباك مانشستر يونايتد، جوش دا سليفا. في الدقيقة ال10، ماثياس جنسن في الدقيقة ال18. وبن ميي في الدقيقة ال30، وكذلك اللاعب بريان مبيومو في الدقيقة ال35.

مباراة أستون فيلا وإيفرتون

وفاز فريق أستون فيلا على نظيره إيفرتون بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بعد تعثره بالخسارة في افتتاح منافسات الدوري الممتاز.

وسجل أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة ال31 عن طريق داني إنغز، كما وعزز نتيجة اللقاء بهدف ثاني من توقيع إيمي بوينديا في الدقيقة ال86.

كما وجاء هدف إيفرتون الوحيد للفريق من خطأ فادح ارتكبه لاعب أستون فيلا لوكاس دينييه الذي سجل الهدف في شباك مرماه عند الدقيقة ال87.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج). برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أرسنال بنفس الرصيد من النقاط. بينما يتذيل الترتيب مانشستر يونايتد بدون أي من النقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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