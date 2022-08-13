إغماء والدة لينا الهاني بعد رؤية جثتها وسارة الهاني تصرخ:”سكروا التابوت”

- Advertisement -

وطن- تضامن ناشطون بمواقع التواصل مع والدة لينا الهاني وأسرتها، عقب تداول فيديو يظهر مدى الحزن الذي انتاب والدة البلوجر اللبنانية والتي لاقت مصرعها في الكويت، الخميس، عقب حادث أليم تعرضت له.

إغماء والدة لينا الهاني وانهيار شقيقتها سارة الهاني

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، لحظة فتح تابوت لينا الهاني لكي تلقي أسرتها عليها نظرة الوداع.

إلا أن والدة لينا لمم تتمالك أعصابها بعد رؤية جثمان ابنتها، ليغمى عليها وتسقط أرضا، فيما يظهر الحاضرون يحاولون إسعافها.

كما ظهرت الفنانة سارة الهاني، شقيقة لينا الهاني وهي منهارة وتصرخ بالقول:”سكروا التابوت”.

والتفت أسرة لينا الهاني وذويها حول النعش بعد وصوله للمسجد لصلاة الجنازة عليها، حيث تم فتحه لإلقاء نظرة الوداع عليها.

وسادت حالة حزن كبيرة وصدمة بين اسرة لينا وأقاربها وأصدقائها، بعد إعلان خبر وفاتها المفاجئة إثر الحادث الذي تعرضت له على أحد الطرق السريعة في الكويت.

وفاة لينا الهاني وصدمة كبيرة

وأعلن، الخميس الماضي، عن وفاة البلوجر اللبنانية الشهيرة والمقيمة في الكويت لينا الهاني، في حادث تصادم بين سيارتها وسيارة أخرى على طريق سريع.

ولاقت لينا مصرعها ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب الحادث مباشرة، حيث تعرضت لإصابات خطيرة ولم تجدي معها الإسعافات نفعا لتغادر روحها إلى بارئها لحظة الحادث.

ولينا الهاني هي شقيقة الفنانة سارة الهاني، وعرفت بنشاطها الكبير على مواقع التواصل حيث تحظى بمتابعة واسعة جدا.

وشيعت جنازة لينا من مسقط رأسها في لبنان اليوم، وسط حضور كبير من أهلها ومحبيها وأحدثت وفاتها صدمة كبيرة بالوسط الفني والإعلامي.

ولينا الهاني التي غادرت الحياة هي أم لطفلين، وكانت مديرة متجر “LUXURIA” الشهير، بالإضافة لنشاطها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل.