منها العسل…أطعمة ممنوعة على متن الطائرة

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وطن– تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن مجموعة من الأشياء التي يمنع للمسافر حملها على متن الطائرة.

لا تقتصر قواعد الأمتعة اليدوية على قيود الوزن والحجم التي تضعها شركة الطيران الخاصة بك. ولكنها تشمل أيضًا قواعد أمنية صارمة تم وضعها للحفاظ على سلامة الأشخاص.

أحد هذه القواعد تمنع الركاب من إحضار بعض الأطعمة والوجبات الخفيفة على متن الطائرة.

السوائل

يعرف معظم الركاب أنه لا يمكنهم إحضار المشروبات أو السوائل الأخرى في حاويات تزيد سعتها عن 100 مل في نقطة الأمن بالمطار.



ومع ذلك، ما قد لا يدركه المسافر هو أن هذه القاعدة تشمل أيضًا بعض المواد الغذائية والتي من أبرزها الصلصات والمربيات والمعلبات والعسل والصلصة والخل.



من جهته، أوضح ريتش كويلش، الخبير في شركة لايف ستايل للتغليف:”تعتبر شركات الطيران التوابل والمعلبات من الأطعمة السائلة.”

وأضاف “احرص على التحقق من حجم أي مواد غذائية سائلة تريد إحضارها إلى المنزل قبل الشراء.”

وبالمثل، تخضع علب الزيتون والخيار للقاعدة السائلة، بسبب محلول ملحي يتم تخزينها فيه.

وأكد كويلش بالقول: “الزيتون في محلول ملحي، أو أي عنصر غذائي آخر في محلول ملحي أو زيت مثل الخيار أو الطماطم المجففة، يُحسب أيضًا كعنصر سائل عند السفر بأمتعة يدوية.”

وبخصوص الجبن، يمنع إحضار الجبن الطري.

على سبيل المثال، عند السفر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح للمسافرين بإحضار أي لحوم أو منتجات ألبان معهم.

ومع ذلك، يمكنك إحضار كمية محدودة من الفاكهة والخضروات وكذلك البيض ومنتجات البيض.

يمكن إحضار الأطعمة السائلة في عبوات سعة 100 مل أو أقل على متن الطائرة ولكن يجب وضعها في كيس بلاستيكي شفاف في مكان الأمن.