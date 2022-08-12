الجمعة, أغسطس 12, 2022
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لديك 30 ثانية..حدد الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لديك 30 ثانية..حدد الزجاج الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء watanserb.com
ما هو الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء؟
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 وطن- نشر موقع jagranjosh صورة تعمل على تحفيز العقل. والتي ستتطلب منك تحديد الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء وذلك في غضون 30 ثانية فقط.

تعتبر ألعاب الدماغ بشكل أساسي نسخة أكثر تعقيدًا من الألغاز، حيث يتم حلها بالتفكير الجانبي.

أثناء حل هذه النوعية من الألعاب، تحتاج إلى تحليلها بشكل مختلف قليلاً وخارج الصندوق.

في الصورة التي نشرها الموقع، يتعين عليك تحديد الكوب الذي يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب الأخرى.

أي كوب يحتوي على كمية اكبر من الماء؟

يمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 30 ثانية. لذا انظر بتمعن إلى هذه الصورة وركز.

كما سيساعدك وزن الأشياء الموضوعة داخل كؤوس الماء في التوصل إلى إجابة.

في الخيار (أ)، يحتوي كأس الماء على مقص. ويحتوي الخيار (ب) على مشبك ورق. كما يحتوي الخيار (ج) على  محاية، أما الخيار (د) فهو يحتوي على ساعة.

الإجابة

إذا نظرنا إلى الصورة، فسنجد أن كل الزجاج له نفس مستوى الماء والأشياء الموضوعة بداخله.

في هذه الحالة، الأكواب التي تحتوي على أخف شيء بداخلها ستحتوي على كمية أكبر من الماء بين الأكواب الأربعة. وهنا أخف وأصغر شي هو مشبك الورق.

وبالتالي، الإجابة على اللغز هي الخيار “ب”. فالزجاج المائي الذي بداخله مشبك ورق يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب التي تحتوي على مقص ومحاية وساعة بداخلها.

المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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