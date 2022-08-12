لديك 30 ثانية..حدد الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء

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وطن- نشر موقع jagranjosh صورة تعمل على تحفيز العقل. والتي ستتطلب منك تحديد الكوب الذي يحتوي على كمية أكبر من الماء وذلك في غضون 30 ثانية فقط.

تعتبر ألعاب الدماغ بشكل أساسي نسخة أكثر تعقيدًا من الألغاز، حيث يتم حلها بالتفكير الجانبي.

أثناء حل هذه النوعية من الألعاب، تحتاج إلى تحليلها بشكل مختلف قليلاً وخارج الصندوق.

في الصورة التي نشرها الموقع، يتعين عليك تحديد الكوب الذي يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب الأخرى.



أي كوب يحتوي على كمية اكبر من الماء؟

يمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 30 ثانية. لذا انظر بتمعن إلى هذه الصورة وركز.

كما سيساعدك وزن الأشياء الموضوعة داخل كؤوس الماء في التوصل إلى إجابة.

في الخيار (أ)، يحتوي كأس الماء على مقص. ويحتوي الخيار (ب) على مشبك ورق. كما يحتوي الخيار (ج) على محاية، أما الخيار (د) فهو يحتوي على ساعة.

الإجابة

إذا نظرنا إلى الصورة، فسنجد أن كل الزجاج له نفس مستوى الماء والأشياء الموضوعة بداخله.

في هذه الحالة، الأكواب التي تحتوي على أخف شيء بداخلها ستحتوي على كمية أكبر من الماء بين الأكواب الأربعة. وهنا أخف وأصغر شي هو مشبك الورق.

وبالتالي، الإجابة على اللغز هي الخيار “ب”. فالزجاج المائي الذي بداخله مشبك ورق يحتوي على كمية من الماء أكثر من الأكواب التي تحتوي على مقص ومحاية وساعة بداخلها.