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رياضة

شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ياسر إبراهيم يعتدي بالضرب المبرح على مشجع في الشارع watanserb.com
ياسر إبراهيم نجم الأهلي المصري
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاعتداء نجم الأهلي المصري ياسر إبراهيم، على مشجع أمام أحد المطاعم في محافظة المنصورة بدولة مصر، إلى جانب تبادل الشتائم النابية من كلا الجانبين.

مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، قيام مدافع نادي الأهلي المصري ياسر إبراهيم، بالاعتداء بالضرب المبرح على اللاعب. وسط تبادل للشتائم النابية بين الجانبين.

كما وذكرت تقارير صحفية مصرية، نقلاً عن أحد شهود العيان في المكان، عن تفاصيل حادثة اشتباك نجم الأهلي ياسر إبراهيم مع المشجع، ” اللاعب كان في أحد مطاعم المنصورة، لكن المشجع عاتبه على ضياع الدوري”.

ضرب وتبادل للشتائم في الشارع

وأضاف، ” المشجع قام بتوجيه الشتائم والسباب للاعب، الذي دخل في مشادة كلامية، لتنتهي باعتداء اللاعب عن المشجع بالضرب والركلات في الشارع. وسط تبادل للشتائم والألفاظ النابية”.

من جهته، قالت صحيفة المصري اليوم، بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي (المارد الأحمر)، استدعى اللاعب على ضوء الفيديو المتداول. من أجل معرفة حقيقة اعتداء الأخير على مشجع في أحد شوارع المنصورة.

عقوبة ياسر إبراهيم

وأضافت الصحيفة، ” من المقرر أن يفرض نادي الأهلي غرامة مالية كبيرة، على اللاعب في حال ثبت مقطع الفيديو حديثاً”.

وكان نادي الأهلي، قرر في وقت سابق بمنح اللاعبين الأساسين راحة سلبية حتى نهاية الموسم الجاري، واستكمال الموسم الحالي بعد فقدان الصراع في المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، مع غريمه الزمالك، بالاعتماد على الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابات.

وحقق فريق الأهلي الفوز على منافسه المصري البورسعيدي، في المباراة الماضية. بهدفين نظيفين دون رد في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الممتاز.

ويحافظ الأهلي على المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 62 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز. وبفارق كبير عن حامل اللقب فريق الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + المصري اليوم + صدى البلد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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