شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاعتداء نجم الأهلي المصري ياسر إبراهيم، على مشجع أمام أحد المطاعم في محافظة المنصورة بدولة مصر، إلى جانب تبادل الشتائم النابية من كلا الجانبين.

مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، قيام مدافع نادي الأهلي المصري ياسر إبراهيم، بالاعتداء بالضرب المبرح على اللاعب. وسط تبادل للشتائم النابية بين الجانبين.

كما وذكرت تقارير صحفية مصرية، نقلاً عن أحد شهود العيان في المكان، عن تفاصيل حادثة اشتباك نجم الأهلي ياسر إبراهيم مع المشجع، ” اللاعب كان في أحد مطاعم المنصورة، لكن المشجع عاتبه على ضياع الدوري”.

ضرب وتبادل للشتائم في الشارع

وأضاف، ” المشجع قام بتوجيه الشتائم والسباب للاعب، الذي دخل في مشادة كلامية، لتنتهي باعتداء اللاعب عن المشجع بالضرب والركلات في الشارع. وسط تبادل للشتائم والألفاظ النابية”.

من جهته، قالت صحيفة المصري اليوم، بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي (المارد الأحمر)، استدعى اللاعب على ضوء الفيديو المتداول. من أجل معرفة حقيقة اعتداء الأخير على مشجع في أحد شوارع المنصورة.

نصيحة لأي أهلاوي لو قابلت ياسر ابراهيم فالشارع متبصلوش عشان مصيرك هيبقا كدا 🤣🫡 pic.twitter.com/6CyscewuZ5 — AMR. (@Amr_Ahmedddd) August 11, 2022

عقوبة ياسر إبراهيم

وأضافت الصحيفة، ” من المقرر أن يفرض نادي الأهلي غرامة مالية كبيرة، على اللاعب في حال ثبت مقطع الفيديو حديثاً”.

وكان نادي الأهلي، قرر في وقت سابق بمنح اللاعبين الأساسين راحة سلبية حتى نهاية الموسم الجاري، واستكمال الموسم الحالي بعد فقدان الصراع في المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، مع غريمه الزمالك، بالاعتماد على الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابات.

ياسر ابراهيم هو بيضرب امبارح وكان سهران

وسكران 😂😂👇 pic.twitter.com/h8fFYNJzg2 — غرزة ميت عقبه (@umk_uwk) August 11, 2022

وحقق فريق الأهلي الفوز على منافسه المصري البورسعيدي، في المباراة الماضية. بهدفين نظيفين دون رد في منافسات الجولة ال30 من منافسات الدوري الممتاز.

ياسر ابراهيم

عايز أوضح حاجة المشجع اللي كان في الفيديو زمالكاوي مش أهلاوي و بدأ بالتجاوز ضدي أنا و أسرتي و عايز أشكر جماهير الأهلي العظيمة على الدعم الكبير اللي لقيته ❤️🙏🦅 pic.twitter.com/Jpi8PiLWYY — المستشار عبدالحميد الصن 🦅♥ (@m4CVIF71n61e7kh) August 11, 2022

ويحافظ الأهلي على المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 62 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز. وبفارق كبير عن حامل اللقب فريق الزمالك برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.