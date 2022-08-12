بشعر أشقر..جوني ديب يعود إلى التمثيل بهذا الدور (شاهد)

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وطن– نشرت شركة الإنتاج الفرنسية WhyNotProductions أول صورة حصرية للممثل العالمي جوني ديب في شخصية الملك لويس الخامس عشر.

وأطل ديب، البالغ من العمر 59 عامًا، معصوب العينين وبشعر أشقر وكاسياً وجهه ببودرة خاصة، وبعض أحمر الخدود ومرتدياً زياً ملكياً.

أول دور

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن هذا أول دور للممثل منذ فوزه بقضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد في يونيو.

وفي التفاصيل، أشارت الشركة إلى أنه بدأ تصوير هذا الفيلم الذي يدعى “جان دو باري” (Jeanne Du Barry)، والذي تحت إشراف المخرجة الفرنسية ماي وان ماوين، في العديد من المواقع الفرنسية بما في ذلك باريس وفرساي.

كما ستلعب مايوين الشخصية الرئيسية إلى جانب ديب. وسيسلط الفيلم الضوء على نشأتها في الفقر وكيف استخدمت ذكائها وجاذبيتها لتصبح عشيقة الملك لويس الخامس عشر.

الفيلم من بطولة بنجامين لافيرني، وبيير ريتشارد، وملفيل بوبود، ونويمي لفوفسكي، وباسكال جريجوري، وإنديا هير.

وفي ذات السايق، يمثل فيلم جين دو باري، الذي من المقرر طرحه في عام 2023، أول دور تمثيلي رئيسي لنجم قراصنة الكاريبي منذ ثلاث سنوات. منذ أن لعب دور البطولة في الفيلم المستقل لعام 2020 ميناماتا.

ويأتي كذلك هذا الفيلم بعد انتصار ديب في محاكمة التشهير التي ترفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

قضية التشهير

رفع جوني دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير. بسبب مقال رأي نشرته في صحيفة واشنطن بوست في عام 2018 قالت فيه إنها كانت ضحية لسوء المعاملة.



على الرغم من أن هيرد لم تذكر اسمه. فإن ديب يدعي أن مزاعمها أثرت على مسيرته المهنية.

وبعد فوره بالقضية، قال ديب إنه سيرفض العمل مع ديزني حتى لو عرضت عليه 300 مليون دولار، مقابل العودة والمشاركة في سلسلة قراصنة الكاريبي.

