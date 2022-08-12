السودان.. انخفاض كبير ومخالف للتوقعات في سعر الدولار في السوق السوداء

- Advertisement -

وطن- شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 انخفاضا كبيرا عن تعاملات أمس الخميس، بشكل خالف التوقعات.

سعر الدولار في السوق السوداء في السودان

وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الجمعة، بشكل مفاجئ إلى 572 جنيها للشراء، و575 جنيها للبيع، مقابل 574 للشراء في تعاملات الخميس، وذلك وفقا لما أفاد به متعاملون في السوق السوداء لـ”وطن”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 580 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وحقق الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة سعر 695.40 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 685 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 158 جنيها.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 154 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1507 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعا بارتباك المشهد الاقتصادي والسياسي في السودان، ومخالفا لتوقعات المراقبين بصعود السعر داخل السوق السوداء، لأرقام كبيرة خلال تعاملات هذا الأسبوع.