الجمعة, أغسطس 12, 2022
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اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير ومخالف للتوقعات في سعر الدولار في السوق السوداء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 انخفاضا كبيرا عن تعاملات أمس الخميس، بشكل خالف التوقعات.

سعر الدولار في السوق السوداء في السودان

وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الجمعة، بشكل مفاجئ إلى 572 جنيها للشراء، و575 جنيها للبيع، مقابل 574 للشراء في تعاملات الخميس، وذلك وفقا لما أفاد به متعاملون في السوق السوداء لـ”وطن”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 580 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وحقق الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة سعر 695.40 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 685 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 158 جنيها.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 154 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1507 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعا بارتباك المشهد الاقتصادي والسياسي في السودان، ومخالفا لتوقعات المراقبين بصعود السعر داخل السوق السوداء، لأرقام كبيرة خلال تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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