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الهدهد

مكتب يستقدم خادمات مثليات جنسيا يثير غضب القطريين والسلطات تتدخل!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خادمات مثليات في قطر watanserb.com
خادمات مثليات في قطر
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وطن- فجرت المغردة القطرية “مها أحمد” قنبلة من العيار الثقيل، كاشفة عن مكتب لاستقدام العمالة يقوم بجلب عاملات مثليات الجنس للعمل في البلاد.

واستنكرت المغردة ما حدث معها مع مكتب التوظيف، مقدمة بلاغا لوزارة العمل حول الواقعة.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقة صورا لملفات العاملات التي أمدها بها مكتب التوظيف قائلة:” هل يعقل هذا الشيء!! مكاتب يستقدمون عاملات مثليات .. و كاتبين انهم يمسكون أطفال … الحمدلله انهم موضحين عشان محد يبتلي فيهم ، لكن شلون يقبل المكتب يستقدم هالأشكال أصلاً”.

رد صادم من مكتب الاستقدام

وأضافت قائلة: ” تواصلنا مع المكتب أنا و زوجي وكان ردهم الآتي: قالوا لنا انهم يحترمون وجهة نظرنا ولكن اذا احنا مو عاجبتنا في غيرنا يعجبهم ويقبلون في هالعاملات ، وان هم ما اخفوا على العملاء حقيقتهم وشغلهم قانوني، وأنهم بشر من حقهم يعيشون ويعيشون أهلهم وهذي لقمة عيشهم وشكراً”، حيث ارفقت صورا تكشف رد المكتب عليها.

المكتب يحذف صفحته على إنستجرام

وأكدت “الخالدي” لاحقا بأن المكتب قام بحذف موقعه من على إنستجرام.

استياء وغضب بين المغردين

الوقعة أثارت موجة غضب واستياء عارمة على “تويتر”، حيث علقت مغردة بالقول:”احنا مب قاصرين كفاية اللي بيونا في كاس العالم وغصبا عنا نسكت ونبلع القهر نقول زيارة وبيخلصون وبيروحون، لكن الخادمة بتكون مقيمة ممكن تبقى سنين والادهى والأمر انها عايشة بينا ومع عيالنا مااقدر اتخيل أبعاد المشكلة صدعت”.

وقالت المغردة “شيخة خليفة” تعليقا على ما حدث:” حتى الموظف الفلبيني اللي في مكتبهم من الجنس الثالث استغفر الله”.

من جانبها، عبرت المغردة “نعيمة عبدالوهاب المطاوعة” عن غضبها مما جرى، قائلة:” هذا شيء غير مقبول ومرفوض كيف ندخل عندنا خادمة مثلية وعندنا بنات وتتكشف علينا وعليهن وبعد ترعى أطفالنا ايش الذي يضمن علينا ماذا تفعل لا يمكن أن أتصور أن أحد برضى بهؤلاء لازم يكون هناك توعية و البلاغ عن المكتب حتى يبعد هؤلاء عن المجتمع وقد يكون البعض لا يعرف بس هؤلاء يعلنون؟!”.

وأكد المغرد “طلال عبدالعزيز” على ما حدث “مخالفة صريحة للدستور بشكل عام وقانون العقوبات بشكل خاص”.

من جانبه، كشف الناشط القطري عبدالله الملا عن وصول الامر للجهات المختصة التي ستتعامل مع الأمر.

وقال في تغريدة له:” الحمدلله الموضوع وصل للجهات المسؤولة أشكر كل من بادر بنشره وإيصاله لهم، وكل من ساهم بنشر الوعي والانتباه حول هذه الظواهر السلبية التي أصبحت تغزو حتى البيوت والأهم هو الاحساس بالمسؤولية لدى المكاتب التي تجلب العمالة وأن تحرص على تجنب هذه الفئة من الأساس فالوقاية خير من العلاج”.

شاهد.. حقيقة فيديو ترويج أحد المولات للمثلية الجنسية في قطر

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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