مكتب يستقدم خادمات مثليات جنسيا يثير غضب القطريين والسلطات تتدخل!

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وطن- فجرت المغردة القطرية “مها أحمد” قنبلة من العيار الثقيل، كاشفة عن مكتب لاستقدام العمالة يقوم بجلب عاملات مثليات الجنس للعمل في البلاد.

واستنكرت المغردة ما حدث معها مع مكتب التوظيف، مقدمة بلاغا لوزارة العمل حول الواقعة.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقة صورا لملفات العاملات التي أمدها بها مكتب التوظيف قائلة:” هل يعقل هذا الشيء!! مكاتب يستقدمون عاملات مثليات .. و كاتبين انهم يمسكون أطفال … الحمدلله انهم موضحين عشان محد يبتلي فيهم ، لكن شلون يقبل المكتب يستقدم هالأشكال أصلاً”.

هل يعقل هذا الشيء!!

مكاتب يستقدمون عاملات مثليات .. و كاتبين انهم يمسكون أطفال … @MOLQTR الحمدلله انهم موضحين عشان محد يبتلي فيهم ، لكن شلون يقبل المكتب يستقدم هالأشكال أصلاً 😨 pic.twitter.com/JglxOzEhA6 — مها الخالدي (@mahaalkalidi) August 10, 2022

رد صادم من مكتب الاستقدام

وأضافت قائلة: ” تواصلنا مع المكتب أنا و زوجي وكان ردهم الآتي: قالوا لنا انهم يحترمون وجهة نظرنا ولكن اذا احنا مو عاجبتنا في غيرنا يعجبهم ويقبلون في هالعاملات ، وان هم ما اخفوا على العملاء حقيقتهم وشغلهم قانوني، وأنهم بشر من حقهم يعيشون ويعيشون أهلهم وهذي لقمة عيشهم وشكراً”، حيث ارفقت صورا تكشف رد المكتب عليها.

تواصلنا مع المكتب أنا و زوجي وكان ردهم الآتي: قالوا لنا انهم يحترمون وجهة نظرنا ولكن اذا احنا مو عاجبتنا في غيرنا يعجبهم ويقبلون في هالعاملات ، وان هم ما اخفوا على العملاء حقيقتهم وشغلهم قانوني، وأنهم بشر من حقهم يعيشون ويعيشون أهلهم وهذي لقمة عيشهم وشكراً pic.twitter.com/ag0fMZuh44 — مها الخالدي (@mahaalkalidi) August 10, 2022

المكتب يحذف صفحته على إنستجرام

وأكدت “الخالدي” لاحقا بأن المكتب قام بحذف موقعه من على إنستجرام.

المكتب حذف صفحته من الانستغرام نفس الردود قبل و بعد pic.twitter.com/rbQX2FJ0j5 — مها الخالدي (@mahaalkalidi) August 10, 2022

استياء وغضب بين المغردين

الوقعة أثارت موجة غضب واستياء عارمة على “تويتر”، حيث علقت مغردة بالقول:”احنا مب قاصرين كفاية اللي بيونا في كاس العالم وغصبا عنا نسكت ونبلع القهر نقول زيارة وبيخلصون وبيروحون، لكن الخادمة بتكون مقيمة ممكن تبقى سنين والادهى والأمر انها عايشة بينا ومع عيالنا مااقدر اتخيل أبعاد المشكلة صدعت”.

احنا مب قاصرين كفاية اللي بيونا في كاس العالم وغصبا عنا نسكت ونبلع القهر نقول زيارة وبيخلصون وبيروحون، لكن الخادمة بتكون مقيمة ممكن تبقى سنين والادهى والأمر انها عايشة بينا ومع عيالنا 😧 مااقدر اتخيل أبعاد المشكلة صدعت .. — َ (@MeeemQr) August 10, 2022

وقالت المغردة “شيخة خليفة” تعليقا على ما حدث:” حتى الموظف الفلبيني اللي في مكتبهم من الجنس الثالث استغفر الله”.

حتى الموظف الفلبيني اللي في مكتبهم من الجنس الثالث استغفر الله — شيخة الخليفي (@sh___qt) August 10, 2022

من جانبها، عبرت المغردة “نعيمة عبدالوهاب المطاوعة” عن غضبها مما جرى، قائلة:” هذا شيء غير مقبول ومرفوض كيف ندخل عندنا خادمة مثلية وعندنا بنات وتتكشف علينا وعليهن وبعد ترعى أطفالنا ايش الذي يضمن علينا ماذا تفعل لا يمكن أن أتصور أن أحد برضى بهؤلاء لازم يكون هناك توعية و البلاغ عن المكتب حتى يبعد هؤلاء عن المجتمع وقد يكون البعض لا يعرف بس هؤلاء يعلنون؟!”.

هذا شيء غير مقبول ومرفوض كيف ندخل عندنا خادمة مثلية وعندنا بنات وتتكشف علينا وعليهن وبعد ترعى أطفالنا ايش الذي يضمن علينا ماذا تفعل لا يمكن أن أتصور أن أحد برضى بهؤلاء لازم يكون هناك توعية و البلاغ عن المكتب حتى يبعد هؤلاء عن المجتمع وقد يكون البعض لا يعرف بس هؤلاء يعلنون؟!😡😡😡 — نعيمــة عبدالوهــاب المطــاوعة (@NaemaLmutawah) August 10, 2022

وأكد المغرد “طلال عبدالعزيز” على ما حدث “مخالفة صريحة للدستور بشكل عام وقانون العقوبات بشكل خاص”.

هذه مخالفة صريحة للدستور بشكل عام وقانون العقوبات بشكل خاص pic.twitter.com/AQTOZCmmRv — طلال بن عبدالعزيز (@T_B_A111) August 10, 2022

من جانبه، كشف الناشط القطري عبدالله الملا عن وصول الامر للجهات المختصة التي ستتعامل مع الأمر.

وقال في تغريدة له:” الحمدلله الموضوع وصل للجهات المسؤولة أشكر كل من بادر بنشره وإيصاله لهم، وكل من ساهم بنشر الوعي والانتباه حول هذه الظواهر السلبية التي أصبحت تغزو حتى البيوت والأهم هو الاحساس بالمسؤولية لدى المكاتب التي تجلب العمالة وأن تحرص على تجنب هذه الفئة من الأساس فالوقاية خير من العلاج”.