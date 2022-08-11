كاظم الساهر يتقاضى أجراً خيالياً في حلقته مع منى الشاذلي وحفلاته في مصر!

وطن– يحل الفنان العراقي كاظم الساهر، ضيفاً على برنامج “معكم” مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي. وذلك بعدما عاد لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

مبلغ خيالي

وكشفت مصدر أن كاظم الساهر تقاضي 150 ألف دولار، مقابل حلقته مع منى الشاذلي. أي ما يعادل 2،870،095.50 جنيه.

وأشار المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “القاهر 24” إلى أن كاظم الساهر سيقدم أغنية جديدة له خلال الحلقة، إهداء منه لمنى الشاذلي.

كما كشفت صحيفة “مصراوي” أن كاظم الساهر تقاضى عن كل حفلة أحياها في مصر، 350 ألف دولار. أي ما يعادل 7 مليون جنيه مصري.

أجر كاظم الساهر

وقارنت الصحيفة بين أجر القيصر وعمرو دياب الذي حصل وصل أجره عن الحفل الواحد إلى 5 مليون جنيه مصري.

وتصدرت حفلات عمرو دياب، وكاظم الساهر، قوائم الأعلى سعرا في شباك التذاكر، لحفلات موسم الصيف الحالي، وخاصة مع تقديم الهضبة والقيصر أكثر من حفل.

ووصل سعر التذكرة، في أول حفلات القيصر، والذي أقيم يوم 4 أغسطس، في شاطئ “فوكا” بالساحل الشمالي، وتولى تنظيمه اللبناني رابح مقبل، إلى 8000 جنيه. وقسم إلى 6 فئات، تبدأ من 1500، و 3000، و4000، و6000، و 6500، و 8000 جنيه مصري.

وفي حفله الثاني الذي أقيم يوم الثلاثاء في دار الأوبرا، قسمت تذاكر حفل الساهر، إلى 4 فئات. و تبدأ من 2760 جنيهًا، و 3510 جنيهًا، و 4260 جنيهًا، وتصل إلى 5010 جنيهًا.

أما الهضبة ، وصلت أسعار تذاكر حفله الذي أقيم يوم 12 يوليو في نورث سكوير مول، بالعلمين، إلى 10000 جنيها.

وبدأت أسعاره، من 1500، 2000، 2500، 3500، 4000 ،5000، وحتى 10000 جنيه.

وفي حفل يوم 5 أغسطس، الذي قدمه عمرو دياب، في احد شواطىء العلمين الجديدة، تراوحت أسعار التذاكر بين 400 و 800 و1750 و20 ألف لطاولة تضم 6 أفراد، و 50 ألف لطاولة تضم 10 أفراد.

منع القيصر من الغناء في مصر

وفي سياق متصل، اتهم الإعلامي المصري، محمد الباز، الفنان هاني شاكر، بمنع القيصر من الغناء في مصر، طيلة الـ10 سنوات الماضية.

وقال محمد الباز في حلقة يوم السبت من برنامجه “آخر النهار”، إنه لم يكن هناك قرار من أي جهة بمنعه. لكن كان هناك من لا يريد حفلات كاظم الساهر في مصر.

وأردف: “أصابع الاتهام تشير للفنان هاني شاكر. وإنه وراء منع ظهور كاظم الساهر كنقيب للموسيقيين سابقًا بأكثر من صورة من إقامة حفلات بمصر”.