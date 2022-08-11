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قرار صارم من أمن الدولة الكويتي ضد مقيم إيراني هدد بقتل أهل السنة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ترحيل الإيراني من الكويت watanserb.com
ترحيل الإيراني من الكويت
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وطن- كشفت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية أنه تم ترحيل الوافد الإيراني الذي هدد بقطع رؤوس أهل السنة قبل يومين على متن طائرة متجهة إلى طهران مساء، الأربعاء.

وقالت المصادر الأمنية أنه بعد اعتراف الوافد الإيراني بتهديده عبر تصوير فيديو في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، تم إصدار قرار بإبعاده فورا عن البلاد للمصلحة العامة عن طريق جهاز أمن الدولة وترحيله.

وأكدت المصادر التي تحدثت لصحيفة “الراي” أنه تم أخذ بصماته ووضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد مدى الحياة.
وشددت المصادر على عدم التساهل قطعيا القضايا التي تهدد أمن البلد، محذرة من أن أي مقيم يقوم بهذا الفعل سوف يكون مصيره الإبعاد عن البلاد.

القبض على مقيم إيراني هدد بقطع رؤوس أهل السنة

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الثلاثاء، إلقاءها القبض على مقيم إيراني بعد تداول فيديو له يحرض فيه على قتل “أهل السنة”.

وسبق أن عبر ناشطون كويتيون عن غضبهم واستيائهم من الفيديو الذي ظهر في الشاب وهو يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية.
قتل السني أجمل شيء
وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر شاب مُلتَح يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وهو يتحدث بتفاخر وسرور عن قتل السنّة.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع الرأس أيضا“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.
كما أفاد المغردون بأن المقيم الإيراني يدعى ”محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي“.

إيراني في الكويت هدد بقتل أهل السنة وجز رؤوسهم.. هذا مصيره (شاهد)

المصدرالراي ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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