طارق الحبيب يسيء للأمهات.. هذا ما قاله وأغضب السعوديين! (فيديو)

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وطن– أثار الدكتور السعودي، استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، غضباً جديداً بين السعوديين، إثر حديثه عن تربية الأمهات.

أمهاتكم كذابات!

وكان طارق الحبيب يشارك في إحدى مساحات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حين قال: “تقولون أمهاتكم ربتكم أحسن تربية ، كذابات. أمهاتكم ربوكم نصف تربية وأنتن أكملت النصف الثاني الأزين”.

#طارق_الحبيب_يسيء_للامهات "طارق الحبيب" في أحد المساحات بتويتر يستنقص من تربية الأمهات ويصفهم بالكذابات. الأخت عرفت له وفاجئته بالردpic.twitter.com/KIv6MPaqOf — سالفة (@Hashtagat_1) August 11, 2022

وانفعلت إحدى المشاركات على طارق الحبيب، وردت قائلة: “إذا أمك أنت ما ربتك هذي مشكلتك لا تعممها على الكل”.

طارق الحبيب يسيء للأمهات

ودشن مغردون هاشتاج #طارق_الحبيب_يسيء_للامهات، طالبوا خلاله بمحاسبته.

وجاء في التعليقات: “وش مشكلة طارق الحبيب مع الوالدين وجيل الطيبين؟ لماذا يحاول بشتّى الطرق اسقاط تجربته الفاشلة ومامر به من معاناة على جيل كامل؟ والديك واجدادك لم يربّوك تربية طيبة! هل بالضرورة غيرك يكون مثلك؟”.

وكتبت أخرى: “معقول؟ فيه طبيب يقول عن الامهات كذابات؟ هذا كيف راح اثق فيه؟”.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز الخضيري: “” كذابات ” مره وحده ….!!! طيب قل : ” كلامكم غير دقيق” ” كلامكم يحتاج تفصيل” … الخ . لكن كذابات ..!!”.

وعقب آخر: “ماله حق بشتيمة الأمهات مهما كان الشرح والتبرير والفلسفة.”.

واتهم آخر الحبيب بتقاضي مبالغ مالية مقابل تشويه صورة المجتمع السعودي. وكتب: “اغلب المشاهير يدفع لهم مبالغ ماليه عشان يعرضون محتوى مسيئ ضد المجتمع السعودي”.

الشتاء يحتاج زوجة ثانية

وسبق أن أثار الحبيب، جدلاً بتغريدة له عبر هاشتاج #الشتاء_يحتاج_زوجه_ثانيه. حين كتب: “من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد، ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل”.

وتابع الحبيب: “ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى”.

من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد،ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل، ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى

#الشتاء_يحتاج_زوجه_ثانيه#الزوجة_الاولى — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) January 11, 2021

وأثارت تغريدة الحبيب جدلاً بين المغردين، فمنهم من رأى أنه يُحرض على الطلاق، ويسعى لتدمير البيوت، ومنهم من ذكره بأن الأصل في الإسلام أنه يبيح تعدد الزوجات ولا يجوز له أن يقف ضده، ويهدد استقرار البيوت بما يدعو إليه.

الجدير بالذكر أن طارق الحبيب طبيب نفسي سعودي. ولد في محافظة عنيزة في منطقة القصيم، و حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، ثم واصل دراساته العليا في الطب النفسي في أيرلندا وبريطانيا.

وتتركز اهتمامات طارق الحبيب العلمية في علاج الاضطرابات الوجدانية وفي مهارات التعامل مع الضغوط النفسية وفي علاقة الدين بالصحة النفسية.

ولطارق الحبيب العديد من الأبحاث العلمية المنشورة محليا وعالميا، كما له العديد من المؤلفات والتي اعتمد بعضها مرجعا علميا في كليات الطب في بعض الجامعات العربية.