رئيس الزمالك مرتضى منصور في السجن بسبب الخطيب

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وطن – فرضت محكمة مصرية، الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على خلفية شكوى القذف والسب ضد غريمه رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

وأعلنت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في دولة مصر، الأربعاء، تعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك، من الحبس لمدة عام إلى شهر وحيد مع الشغل والنفاذ، في قضية سب قذف رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب.

حبس مرتضى منصور بسبب الخطيب

من جهته، قال محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي المصري، بأن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أصدرت الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ. بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف جنيه مصري. أي ما يعادل 520 دولار.

المستشار محمد عثمان محامى كابتن الخطيب قدم طلب للنائب العام لمنع المحكوم عليه المدعو مرتضى منصور من السفر خارج البلاد إعمالا للقانون وحتى تمام تنفيذ الحكم. pic.twitter.com/ZAt4KwHbCC — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) August 10, 2022

وكانت تلك المحكمة، قد أصدرت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور لمدة عام مع الشغل والنفاذ، إلا أن الأخير قرر الاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف في وقت سابق.

الحكم واجب التنفيذ

وأضاف مستشار نادي الأهلي عثمان، في تصريح صحفي عبر إذاعة القاهرة الكبرى، ” الحكم الصادر بحق المتهم مرتضى منصور، تم إعلانه وواجب التنفيذ”.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية تقضي بحبس رئيس نادي #الزمالك #مرتضى_منصور شهرًا "بحكم واجب النفاذ فورًا" في اتهامه بسب وقذف رئيس #الأهلي #محمود_الخطيب حسب ما نشره المحامي محمد عثمان pic.twitter.com/Xk9LriFYAh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 10, 2022

كما وأردف، ” مرتضى منصور يجب عليه تسليم نفسه، وعلى الجهات الأمنية القبض عليه على الفور. وليس لديه الحق في الاستئناف”.

دفاع رئيس الزمالك منصور

وكان محامو الدفاع عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد تقدموا بالاستئناف على حكم حبس موكلهم، في الشكاوى المقدمة من رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بتهمة السب والقذف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وتابع عثمان حديثه، ” هناك 3 قضايا سيتم الحكم فيها. ضد مرتضى منصور، كما أن حيثيات وصدور الحكم فيها خلال شهر من الآن”.

رد مرتضى منصور

ورد رئيس الزمالك منصور، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو يلعب طاولة التنس، معلقاً عليه: ” ده ردي .. أنا مش فاضيلكم، لما أفضى أجيلكم”.

المستشار مرتضى منصور : ده ردي انا مش فاضيلكم لما افضي اجيلكم .https://t.co/kewLbyW9kr — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 10, 2022

يذكر بأن، رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، رفض التنازل عن القضايا المرفوعة. ضد نظيره مرتضى منصور بعد تدخل العديد من الواسطات لحل هذا الأمر بشكل ودي. وفق ما ذكرته التقارير المصرية.