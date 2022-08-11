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دينا الشربيني تتجاوز صدمة انفصالها عن عمرو دياب بقصة حب جديدة مع هذا الشاب

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دينا الشربيني تتجاوز صدمة انفصالها عن عمرو دياب بقصة حب جديدة مع هذا الشاب watanserb.com
دينا الشربيني
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وطن– تعيش الفنانة المصرية دينا الشربيني، قصة حب جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني. وذلك بعد مرور عام على انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

تجاوزت الصدمة

ونقلت صحيفة “صدى البلد” المصرية، عن مصادر أن دينا الشربيني تسعى لعدم كشف هوية حبيبها الجديد إلا للمقربين من أصدقائها.

وأكد المصدر أن دينا الشربيني تجاوزت بقصة الحب الجديدة التي تعيشها، صدمة انفصالها عن عمرو دياب. كما تعيش حالة من النشاط الفني مع حبيبها في الوقت الحالي.

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وسبق أن أكدت دينا في مقابلة سابقة أنها في حال ارتبطت مجددًا لن تدع الناس يعلمون بالعلاقة.

وقالت حينها: “الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. أنا طلعوني حامل 4 مرات”.

لا صلح أو تواصل

وسبق أن أكدت مصادر لصحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

عمرو دياب ودينا ضياء

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

وذكرت الصحيفة أن المقربون من الهضبة، تأكدوا من انتهاء علاقته تماماً بدينا الشربيني، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي.

حيث تواجدت دينا الشربيني هناك ووسطت أصدقائها لعودتها إلى عمرو دياب، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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