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رياضة

الحكومة بنزيما يتجاوز راؤول ويلاحق رقم رونالدو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رقم كريم بنزيما القياسي مع ريال مدريد watanserb.com
رقم كريم بنزيما القياسي مع ريال مدريد
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وطن – تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، لاعب نادي ريال مدريد، من تجاوز رقم الأسطورة راؤول غونزاليس وصيف قائمة الهدافين التاريخين في الفريق الملكي، لكنه ما يزال صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق عليه رغم رحيله عن النادي.

بنزيما يتجاوز رقم راؤول

ووفق شبكة (سكواكا) المتخصصة في إحصائيات عالم كرة القدم، بأن الفرنسي بنزيما بهدفه داخل شباك مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022. تجاوز رقم التهديفي خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وبينت الشبكة، بأن نجم ريال مدريد بنزيما تخطى رقم وصيف قائمة الهدافيين للنادي الملكي الإسباني المعتزل راؤول غونراليس، مهاجم ريال مدريد السابق ومدرب فريق الرديف حالياً برصيد 324 هدفاً. بفارق هدف وحيد عن الأسطورة الإسبانية.

كما وأردفت، ” بنزيما لا يتفوق عليه من اللاعبين في تاريخ الملكي، سوى صاورخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد برصيد 450 هدفاً. الذي سجل الأهداف خلال تواجده مع الفريق خلال الفترة ما بين 2009 -2018″.

اللقب ال23

وكان قائد فريق ريال مدريد بنزيما، قد توج مع الفريق الملكي 23 لقباً. على الصعيد المحلي والقاري، من أبرزها 5 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و4 مرات بلقب الدوري الإسباني. ومثلها ببطولة كأس السوبر الإسباني، كما و4 مرات بكأس السوبر الأوروبي وغيرها.

كما ونجح فريق ريال مدريد الإسباني بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، على حساب آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين دون مقابل.

بنزيما مرشح لنيل الكرة الذهبية

وسجل هدفي الفريق الملكي الإسباني، النجم النمساوي دافيد ألابا، والفرنسي كريم بنزيما في القمة النهائية في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي. كما ويعد قائد الريال الأول. الذي يحمل البطولة القارية وهو في سن 34 عاماً.

كما ويعد أسطورة ريال مدريد الحالية بنزيما، قائد فريق ريال مدريد، من أكثر اللاعبين على مستوى العالم. المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ريال مدريد. يستعد للدفاع عن لقب الدوري الإسباني (الليغا) للموسم الجديد، في أولى مبارياته أمام نظيره ألمرية مطلع الأسبوع القادم.

المصدروطن + سكواكا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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