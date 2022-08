الحكومة بنزيما يتجاوز راؤول ويلاحق رقم رونالدو (فيديو)

وطن – تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، لاعب نادي ريال مدريد، من تجاوز رقم الأسطورة راؤول غونزاليس وصيف قائمة الهدافين التاريخين في الفريق الملكي، لكنه ما يزال صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق عليه رغم رحيله عن النادي.

ووفق شبكة (سكواكا) المتخصصة في إحصائيات عالم كرة القدم، بأن الفرنسي بنزيما بهدفه داخل شباك مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022. تجاوز رقم التهديفي خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني.

Karim Benzema has now scored more goals for Real Madrid (324) than Raúl (323).

Cristiano Ronaldo is the only player in the club's history with more (450). 🙌 pic.twitter.com/maaJxu5Joj

— Squawka News (@SquawkaNews) August 10, 2022