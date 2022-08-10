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رياضة

4 أرقام قياسية تنتظر بنزيما وأنشيلوتي في كأس السوبر الأوروبي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أقام تنتظر بنزيما وأنشيلوتي في كأس السوبر الأوروبي 2022 watanserb.com
أقام تنتظر بنزيما وأنشيلوتي في كأس السوبر الأوروبي 2022
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وطن – ينتظر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، ومدربه الإيطالي ماركو أنشيلوتي، أرقام قياسية في حال الفوز على فرانكفورت ونيل لقب كأس السوبر الأوروبي لعام 2022 للمرة ال4 في تاريخ مسيرته.

وما تزال الأرقام والإنجازات التاريخية، تلاحق الفرنسي بنزيما خلال مشواره الكروي مع الفريق الملكي، حيث بات من أبرز اللاعبين في العالم المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

كريم بنزيما والأرقام القياسية مع ريال مدريد

ويطمح نجم ريال مدريد بنزيما، في مباراة القمة الحاسمة أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، لاعتلاء وصافة عرش صدارة هدافي نادي الفريق الملكي في التاريخ، بعد معادلة الأسطورة راؤول في وقت سابق برصيد 323 هدفاً.

لكن ما يزال أسطورة البرتغال وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، يتربع على صدارة الهدافيين التاريخين لنادي ريال مدريد برصيد 451 هدفاً.

كما ويتطلع بنزيما، للحصول على رقم 23 مع الميرينغي، ليعادل بذلك مع اللاعب باكو خينتو. كثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب على المستوى المحلي والقاري. بينما يعد البرازيلي مارسيليو الذي رحل هذا الصيف الأكثر تتويجاً بالألقاب برصيد 25 لقباً.

أبرز ألقاب بنزيما

وحصد الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، 22 لقباً مع الفريق الملكي، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات. وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين وغيرها.

وفي حال تتويج كريم بنزيما بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون أول قائد في عمره 34 عاماً، يحمل هذا اللقب. بعد رحيل زميله البرازيلي السابق مارسيلو.

أنشيلوتي ورقم قياسي جديد

وفي ذات السياق، يطمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحطيم رقم جديد. خلال مشواره التدريبي، في حال الفوز بكأس السوبر الأوروبي لعام 2022.

كما وسيصبح الإيطالي أنشيلوتي أول مدرب يتوج بهذه البطولة الأوروبية 4 مرات، حيث أن المدرب نجح في تحقيقها ثلاث مرات من قبل، وهم ريال مدريد 2014، وميلان 2003 و2007. وكان أول مدرب حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مختلف الأندية الأوروبية.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الميرينغي)، الأربعاء، أمام منافسه فرانكفورت الألماني، للصراع على بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022. على أرض ملعب (هلنسكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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