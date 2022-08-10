4 أرقام قياسية تنتظر بنزيما وأنشيلوتي في كأس السوبر الأوروبي 2022

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وطن – ينتظر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، ومدربه الإيطالي ماركو أنشيلوتي، أرقام قياسية في حال الفوز على فرانكفورت ونيل لقب كأس السوبر الأوروبي لعام 2022 للمرة ال4 في تاريخ مسيرته.

وما تزال الأرقام والإنجازات التاريخية، تلاحق الفرنسي بنزيما خلال مشواره الكروي مع الفريق الملكي، حيث بات من أبرز اللاعبين في العالم المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

كريم بنزيما والأرقام القياسية مع ريال مدريد

ويطمح نجم ريال مدريد بنزيما، في مباراة القمة الحاسمة أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، لاعتلاء وصافة عرش صدارة هدافي نادي الفريق الملكي في التاريخ، بعد معادلة الأسطورة راؤول في وقت سابق برصيد 323 هدفاً.

الاسم: كريم بنزيما المهنة: متخصص في الأهداف الصعبة 👇🏻pic.twitter.com/g62DX1T8gn — GOAL Arabia (@GoalAR) August 5, 2022

لكن ما يزال أسطورة البرتغال وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، يتربع على صدارة الهدافيين التاريخين لنادي ريال مدريد برصيد 451 هدفاً.

• الحكومة كريم بنزيما يحتاج لتسجيل هاتريك ضد أينتراخت لـ يصبح الهداف التاريخي لكأس السوبر الآوروبي . 🙂😄 @Benzema pic.twitter.com/65y5eS2t0d — Mohamed Fathi (@RM12libya) August 9, 2022

كما ويتطلع بنزيما، للحصول على رقم 23 مع الميرينغي، ليعادل بذلك مع اللاعب باكو خينتو. كثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب على المستوى المحلي والقاري. بينما يعد البرازيلي مارسيليو الذي رحل هذا الصيف الأكثر تتويجاً بالألقاب برصيد 25 لقباً.

أبرز ألقاب بنزيما

وحصد الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، 22 لقباً مع الفريق الملكي، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات. وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين وغيرها.

🎙 كريم بنزيما: أنا لا أفكر في تجاوز رقم مارسيلو فى تحقيق الألقاب الآن. الفريق يأتي اولاً قبل تحقيق الأشياء الفردية. — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 9, 2022

وفي حال تتويج كريم بنزيما بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون أول قائد في عمره 34 عاماً، يحمل هذا اللقب. بعد رحيل زميله البرازيلي السابق مارسيلو.

أنشيلوتي ورقم قياسي جديد

وفي ذات السياق، يطمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحطيم رقم جديد. خلال مشواره التدريبي، في حال الفوز بكأس السوبر الأوروبي لعام 2022.

كما وسيصبح الإيطالي أنشيلوتي أول مدرب يتوج بهذه البطولة الأوروبية 4 مرات، حيث أن المدرب نجح في تحقيقها ثلاث مرات من قبل، وهم ريال مدريد 2014، وميلان 2003 و2007. وكان أول مدرب حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مختلف الأندية الأوروبية.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الميرينغي)، الأربعاء، أمام منافسه فرانكفورت الألماني، للصراع على بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022. على أرض ملعب (هلنسكي الأولمبي) في العاصمة فنلندا.