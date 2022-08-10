«لانجيا» .. فيروس جديد يظهر في الصين!

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وطن- بينما يحاول العالم محاربة فيروس كورونا ومتحوراته، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان عن اكتشاف فيروس جديد، يُسمى فيروس لانجيا، يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

وذكر موقع “9news” أن الحالات الجديدة تم اكتشافها في مقاطعتي شاندونغ في شرق الصين ومقاطعة هنان الصينية الوسطى.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج الصين.

ما هو فيروس لانجيا؟

فيروس لانجيا أو “LayV” هو فيروس حيواني المنشأ وتصنفه منظمة الصحة العالمية من بين فيروسات السلامة الحيوية من المستوى 4 مع معدلات إماتة للحالة تتراوح بين 40% و75%.

كما ينتمي الفيروس إلى عائلة Henipavirus، التي تضم فيروسين اثنين تم تحديدهما مسبقًا، هما فيروس Hendra وفيروس Nipah.

ما الذي يجعل الفيروس حيواني المنشأ؟

يعرف المرض الحيواني المصدر بأنه مرض معد ينتقل بين الأنواع. إما من الحيوانات إلى البشر، أو من البشر إلى الحيوانات.

ما هي أعراض فيروس لانجيا؟

تشمل أعراض فيروس لانيجا ما يلي: