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«لانجيا» .. فيروس جديد يظهر في الصين!

هل نحن على أعتاب جائحة جديدة؟!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
«لانجيا»....فيروس جديد يظهر في الصين watanserb.com
لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج الصين
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وطن-  بينما يحاول العالم محاربة فيروس كورونا ومتحوراته، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان عن اكتشاف فيروس جديد، يُسمى فيروس لانجيا، يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

وذكر موقع “9news” أن الحالات الجديدة تم اكتشافها في مقاطعتي شاندونغ في شرق الصين ومقاطعة هنان الصينية الوسطى.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج الصين.

ما هو فيروس لانجيا؟

فيروس لانجيا أو “LayV” هو فيروس حيواني المنشأ وتصنفه منظمة الصحة العالمية من بين فيروسات السلامة الحيوية من المستوى 4 مع معدلات إماتة للحالة تتراوح بين 40% و75%.

كما ينتمي الفيروس إلى عائلة Henipavirus، التي تضم فيروسين اثنين تم تحديدهما مسبقًا، هما فيروس Hendra وفيروس Nipah.

ما الذي يجعل الفيروس حيواني المنشأ؟

يعرف المرض الحيواني المصدر بأنه مرض معد ينتقل بين الأنواع. إما من الحيوانات إلى البشر، أو من البشر إلى الحيوانات.

ما هي أعراض فيروس لانجيا؟

تشمل أعراض فيروس لانيجا ما يلي:

  • الحمى
  • التعب
  • السعال
  • فقدان الشهية
  • آلام العضلات
  • الغثيان
  • الصداع
  • القيء
المصدرموقع 9news، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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