شوق الهادي وشقيقتها فرح .. هل قبض على إحداهما بقضية الخمور في الكويت!

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وطن – ضجة واسعة اثيرت مؤخراً، بعد الكشف عن القبض على فنانة مشهورة في مطار الكويت أثناء عودتها من إحدى الدول الأوروبية، إذ تبين أن عليها قضية منذ عام، وكان سببها حيازة مؤثرات عقلية وخمور، حيث تم تداول اسم الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي و شقيقتها شوق الهادي في القضية.

وكشف اللواء المتقاعد حمد السريع، آنذاك، أن الممثلة التي تم القبض عليها أخيرا مقيمة غير قانونية بالكويت من فئة ”البدون“، وأن جواز سفرها يصرف فقط لأبناء ”البدون“ والذي يعطى لهؤلاء الأشخاص وفق شروط معينة، مثل: إصداره للدراسة، أو العلاج في الخارج.

وكشفت التقارير الإخبارية أن بمجرد وصول شوق الهادي إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، ليتم على الفور حجزها تمهيدا لإحالتها.

غير انّ شوق الهادي وشقيقتها فرح، ظهرتا على حساباتهما في مواقع التواصل، فيما يبدو انها محاولة منهما لنفي الإشاعات التي لاحقتهما حول القضية.

ونشرت “شوق” عدة مقاطع فيديو لرحلتها إلى إسطنبول لتصوير عملها الجديد.

كما أطلَّت فرح الهادي عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” لتكشف أسباب اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وارجعت السبب إلى وفاة والد زوجها عقيل الرئيسي؛ إذ أشارت إلى أنهما مرَّا بالكثير من الظروف الصعبة التي دفعتهما للابتعاد.

وقالت: “طبعا أكيد عارفين الظروف اللي صارت بالأسابيع اللي طافت، اللي خلتنا نختفي ومانكون وايد”.

وقالت: “شكرا حق كل شخص، سواء عزاني أو عزا عقيل بوفاة والده، والحمدلله عكل حال. الحمدلله عقيل شوي احسن، يحاول يرجع اللايف ستايل ماله الحمدلله على كل حال وبس”.

ولم تتطرق فرح للحديث عن الاتهامات الموجهة ضدها، أو تحاول نفيها، بل اكتفت بإيضاح أسباب إختفائها.