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خلافات سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان تتفاقم.. هكذا أهانها رغم أنها في سن والدته!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
خلافات سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان تتفاقم.. هكذا أهانها رغم أنها في سن والدته! watanserb.com
سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان
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وطن– لمع اسم الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، بعدما عاد الفنان محمد رمضان للسخرية من تصريح جديد لها، تتراجع فيه عن مهاجمته ورفض التعاون معه في عمل فني.

يتيم الأم

ونشر محمد رمضان صورة عبر حسابه على “انستجرام” لخبر حول تصريح سميرة عبد العزيز بعنوان:” مستعدة أكون أمه في عمل فني”.

وعلق رمضان على الخبر قائلا:” يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف م الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم”.

وتعود بداية الأزمة إلى تصريحات سميرة عبد العزيز (87 عاماً) خلال ندوة صحفية. قالت فيها إن محمد رمضان أهانها بعدما رفضت دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولتها.

“محمد رمضان فضحني”

وأردفت: “محمد رمضان فضحني لما رفضت أعمل أمه، في ناس شتموني وناس دافعوا عني، وأنا متكلمتش. لكن هو قل أدبه وقاللي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانتي بتاخدي 20 ألف جنيه، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة”.

وتابعت الفنانة حينها: “الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية. مفيش قيم ده سببه إن التلفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة”

وشددت سميرة عبد العزيز حينها على ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

جلسات الفن في بيوت النجمات

وانتقدت الفنانة خلال الندوة، جلسات الفن التي تحدث داخل بيوت النجمات، معلقة: “إزاي مؤلف يروح يقعد في جلسة عمل عند الفنانة فلانة قبل ما يكتب ويخلص الكتابة. والمفروض إن الفنانة متعرفش حاجة عن دورها إلا لما يخلصه”.

وتابعت سميرة عبد العزيز: “النهاردة الدنيا مقلوبة. النجمة طبعًا هي اللي هتجيب الفلوس وترشح الأدوار وتشترك في التأليف. بتعمله في بيتها ويخرج العمل بعيد عن ما يليق بمجتمع مصر”.

ولمحت الفنانة إلى ما يقدمه محمد رمضان من بلطجة. وعقبت: “أنا رافضة ما يقدم حاليًا من فن بعيد عن ما يقدم لمصر ويمثلها، لأننا بنعلم أجيال. أنا شفت طفل صغير ماسك مطواة بقوله ماسكها ليه بيقولي علشان افرض حد يطوخني في السكة. روحت لأمه أقولها قالت لي بيقلد التلفزيون”.

مبادرة سميرة عبد العزيز

وبادرت سميرة عبد العزيز بالصلح مع محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية مع برنامج “الحكاية ايه” على قناة الشمس.

وقالت ردا على سؤال المذيعة، إن الأزمة التي وقعت بينهما لم تكن متسببة فيها. ووجهت اعتراضها على عمل مشترك بينهما كان على النص وليس عليه شخصيا.

وأكدت سميرة على أنها مستعدة للمشاركة بدور والدته في عمل مستقبلا، المهم أن يكون النص جيدا وتوافق عليه.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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