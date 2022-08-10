حليمة بولند تنجو من موت محقق (فيديو)

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وطن– كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن تعرضها لإصابات بالغة بعد وصولها إلى لندن، كادت تودي بحياتها.

طيحة قشرة

وظهرت حليمة بولند بفيديو عبر “سناب شات”، والضمادات الطبية تغطي يدها. وعقبت: ” أمس وصلت لندن عطول طحت طيحة قشرة. طيحة شفت الموت فيها، بغلاوة بنتي”.

وتابعت: “صدق حمدت ربي عايشة للحين، كان فيه مطر، طحت على وجهي، زين سناني ما تكسرو، زين وجهي، واه تخرع”.

كما وثقت الإعلامية الكويتية إصابة أخرى في كتفها، قائلة: “شوفوا كتفي شلون صار تسلخ والله العظيم الجهة اليمين كلها متسلخة زين وجهي ما صار فيه شي”.

الصدقة والدعاء

ورأت حليمة أن سبب نجاتها من الموت هو دعاءها المستمر، وكثرة تصدقها على الفقراء.

وقالت: “ستر رب العالمين، إذا الواحد مسوي شوية أعمال خير، لأن الصدقة والدعاء يدفعان البلاء، من كثر ما أدعي رب العالمين ومن كثر ما أتصدق”.

وعلى صعيد آخر، أثارت حليمة حيرة جمهورها بأحدث إطلالاتها قبل أيام.

حيث نشرت الإعلامية الكويتية صورة لها وهي تبدو كفتاة في العشرينات، معقبة: “العمر مجرد رقم”.

واعتبر البعض أن حليمة بولند خضعت لعملية تجميل جديدة، بينما رأى آخرون أنها استخدمت أحد فلاتر “سناب شات” فقط، وجعلها تبدو أصغر سناً.

زيادة دهون

وقبل أشهر، ظهرت حليمة بمقطع مع طبيب التجميل الخاص بها. وظهرت خلاله وهي داخل عيادة التجميل. بينما يتحسس الطبيب جسدها وخصرها.

ويشرح طبيب حليمة بولند أثناء ذلك، ما يناسب الإعلامية في العملية التجميلية القادمة التي ستخضع لها.

ويقول الطبيب إنه يرى أن الخصر الرفيع المنحوت يناسب حليمة، وأنها تحتاج إلى حقن بالفيلر لزيادة الدهون في بعض المناطق.

غزل ولمس

وبدأ الطبيب يتغزل بحليمة مؤكداً أنها تتمتع بقدر عال من الجمال، وأن العملية ستزيد من جمالها.

وهاجم المتابعون حليمة بسبب جرأة الفيديو، ورأوا أنه حتى لو كان لمس الطبيب لجسدها لحاجة طبية، فلا داعي لنشر الأمر على العلن.