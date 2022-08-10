جوني ديب يحصل على ملايين الدولارات مقابل هذه الصور بينما آمبر مُفلسة! (شاهد)

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وطن– أصبح جوني ديب وجه عطر الرجال لأول مرة في عام 2015، والآن، وقع النجم العالمي صفقة بملايين الدولارات مع شركة ”ديور“ الفرنسية ليكون الوجه الإعلاني لعطر ”Sauvage“ .

مبلغ من 7 أرقام

وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، فقد وقع جوني ديب العقد على الخط المنقط للحصول على مبلغ مكون من سبعة أرقام ولديه بالفعل صور ترويجية جديدة جاهزة لحملة جديدة. بينما تستمر مشاكله القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد ، 36 عامًا.

وفقًا لـ TMZ ، فقد وقع جوني الصفقة الجديدة لمواصلة طرح العطر بعد أن حضر مصور الأزياء جريج ويليامز إحدى حفلات جوني وجيف بيك في باريس.

وقام جوني بالتقاط صورة مع جريج ، مع تعيين العمل الفني الناتج لاستخدامه في حملة إعلانية جديدة لديور.

ارتفاع المبيعات

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في أوائل يونيو أن ديور وقفت بجانب جوني طوال محاكمته الأخيرة ، وارتفعت مبيعات الكولونيا التي أعلن عنها ، Sauvage ، في تجار التجزئة.

وشهد كل من تاجر التجزئة لمستحضرات التجميل ومنافسته Ulta زيادة في مبيعات عطر جوني ديب ، مما يجعلها من بين العطور الأكثر مبيعًا على الإنترنت.

في هذه الأثناء ، لا يزال جوني متورطًا في معارك قانونية مع آمبر هيرد. حيث تقاتل الممثلة لإلغاء تسوية محكمة في يونيو ضدها.

وحصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض عن الأضرار بعد دعوى تشهير ضد زوجته السابقة.

لكن ممثلة أكوامان طالبت بإلغاء التعويض ، بعد شهرين من أمرها بالدفع.

اضطراب مالي

وبعد طلاقهما ، قيل أن ديب في حالة اضطراب مالي ، حيث باع جزءًا كبيرًا من محفظته العقارية الضخمة.

في عام 2016 ، أدرج قصره الفينيسي المكون من أربعة طوابق والذي يطل على القناة الكبرى في البندقية مقابل 10.8 مليون دولار – بعد دفع 13 مليون دولار مقابل ذلك في يناير 2011.

بينما رآه عام 2017 يبيع آخر شقق بنتهاوس الخمسة في لوس أنجلوس. والتي جمعت 10.88 مليون دولار – حوالي 2 مليون دولار تحت سعر الطلب الجماعي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد تخلى عن منصته المصممة على طراز مزرعة كنتاكي في عام 2020 مقابل ما يقرب من نصف قيمتها النقدية. حيث حقق فقط 1،350،000 دولار ، على الرغم من أنه يستحق 2.33 مليون دولار.

بينما كان بنتهاوس في وسط مدينة لوس أنجلوس. الذي شاركه مع هيرد ، قد طرح أيضًا في السوق الشهر الماضي مقابل 1.76 مليون دولار.