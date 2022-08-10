جورجينا رودريغيز تأسر قلوب متابعيها بأٌوضح صورة وتعلق: ” نعمتي الصغيرة الرائعة”

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وطن– أسرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز قلوب متابعيها، بصورة مؤثرة لابنتها المولودة حديثاً.

نعمة صغيرة

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة عبر حسابها على “انستجرام”، لرضيعتها وهي تأخذ قيلولة وتحتضنها البطانيات الوردية والبيضاء.

وكتبت جورجينا على الصورة: “بيلا إزميرالدا. نعمتي الصغيرة الرائعة”.

وتعتبر هذه الصورة هي الأقرب والأوضح لابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو التي ولدت في إبريل الماضي.

وفاة أحد توأم جورجينا وكريستيانو

وكان للطفلة بيلا إزميرالدا، توأماً فقد أثناء الولادة.

وكتب رونالدو في حينها على حسابه على الإنستغرام: “ببالغ الحزن علينا أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة “.

وسبق أن شاركت جورجينا رودريغيز بعض الصور لابنتها على مدار الشهرين الماضيين ، لكن هذه الصورة هي الأوضح حتى الآن ، تُظهر مدى نمو بيلا إزميرالدا منذ ولادتها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

الرحلة الأغلى

وعلى مدار الشهرين الماضيين ، سافرت رودريغيز مع أطفالها واستمتعت بمجموعة متنوعة من الأشياء. بما في ذلك عيد ميلاد ابنها ورحلة إلى مدريد. حيث كانت ضيفة في واحدة من أولى حفلات روزاليا في جولتها “Motomami”.

وكشف تقرير إخباري عن أنّ كريستيانو رونالدو، ينفق 14000 يورو فقط على الملاءات والمناشف.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

كان كريستيانو رونالدو واحدًا من أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم لأكثر من عقد من الزمان. مما ساعده على أن يصبح سمة منتظمة في قائمة “فوربس” السنوية للأثرياء، حيث تقدر ثروته بأكثر من مليار دولار.

وسافر رونالدو إلى ماريوكا مع عائلته على متن طائرته الخاصة، والتي تقدر قيمتها بـ 22 مليون يورو.

بمجرد وصولهم توجهوا إلى يخته الذي يبلغ طوله 27 متراً وقيمته 6.5 مليون يورو.

أقام كريستيانو رونالدو وعائلته في منزل به عدة غرف وملاعب لكرة القدم والتنس وكرة السلة والشاطئ وكرة الطائرة. بالإضافة إلى صالة رياضية وجاكوزي.

ويقال أيضًا إن لاعب يونايتد أنفق أكثر من 14000 يورو لشراء أدوات منزلية مثل المناشف والشراشف. وغيرها من الضروريات اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، طلب كريستيانو نظارة شمسية من الإنترنت مقابل 4000 يورو. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية .

في المجموع، بما في ذلك تكلفة اليخت والطائرة الخاصة والسلع المنزلية والنظارات الشمسية، يعتقد أن الرحلة إلى مايوركا تبلغ قيمتها 28.6 مليون يورو.