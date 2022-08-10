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المشتبه به في قتل 4 مسلمين بأمريكا.. مفاجأة غير متوقعة بشأنه

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
قتل مسلمين بأمريكا watanserb.com
قتل مسلمين بأمريكا
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وطن- ألقت شرطة “مكسيكو” الأميريكية، القبض على “المشتبه به الرئيسي” في جريمة قتل 4 مسلمين في مدينة “Albuquerque” بالولاية.

وفي مفاجأة من ضمن المعلومات التي أعلنتها الشرطة أن المشتبه به “أفغاني” الجنسية.

وأشارت في بيان على صفحتها في “فيسبوك” إنها عثرت على عدد من الأسلحة في منزله، بما في ذلك السلاح الذي يُعتقد أنه استخدم في جريمتي القتل المتهم بارتكابهما.

وكتب رئيس شرطة المدينة Harold Medina في تويتر، إن الشرطة تعقبت سيارة مشبوهة في جرائم القتل، وآخرها مقتل رجل بالرصاص مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال “مدينا”: “اعتقل السائق كمشتبه به رئيسي بجرائم القتل”، وفق تعبيره الذي جاء بعد اكتشاف جثة الأسبوع الماضي قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

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القاتل هرب من منزله

وأفاد موقع cbsnews. في تقرير إخباري له إلى أن المشتبه به هرب من منزله في “البوكيرك”، لدى ذهاب الشرطة للقبض عليه في سيارة “فولكس فاجن جيتا”، وهي نفس السيارة التي أبلغت لشرطة للبحث عنها.

وقالت الشرطة يوم، السبت، إنها تبحث عن سيارة “فولكس فاجن”، ذات أربعة أبواب داكنة اللون، من المحتمل أن تكون جيتا أو باسات ، بنوافذ معتمة وأضرار محتملة، مضيفة أن القاتل يبدو أنه يعرف ضحاياه.

وكان “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” –كير- أعلن يوم، السبت، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وفي بيان صدر، الثلاثاء، شكر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وهو أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة-سلطات إنفاذ القانون على الاعتقال وكتب على حسابه في فيسبوك، أنه يأمل “أن الأخبار التي تفيد بإنهاء هذا العنف ستوفر لمجتمع نيومكسيكو المسلم بعض الشعور بالراحة والأمن”.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تضامنه مع عائلات الضحايا، قائلا إن إدارته تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة، مؤكدا “أنه لا مكان لجرائم الكراهية في أميركا”.

وقال: “أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي، بينما ننتظر تحقيقا كاملا، صلاتي مع أسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. هذه الهجمات البغيضة لا مكان لها في أميركا”.

وتحقق الشرطة الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين مؤخرا ومقتل مسلم آخر العام الماضي، في مدينة “ألباكركي” بولاية نيو مكسيكو (جنوب).

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المصدرتويتر، موقع cbsnews، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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