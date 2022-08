المشتبه به في قتل 4 مسلمين بأمريكا.. مفاجأة غير متوقعة بشأنه

وطن- ألقت شرطة “مكسيكو” الأميريكية، القبض على “المشتبه به الرئيسي” في جريمة قتل 4 مسلمين في مدينة “Albuquerque” بالولاية.

وفي مفاجأة من ضمن المعلومات التي أعلنتها الشرطة أن المشتبه به “أفغاني” الجنسية.

وأشارت في بيان على صفحتها في “فيسبوك” إنها عثرت على عدد من الأسلحة في منزله، بما في ذلك السلاح الذي يُعتقد أنه استخدم في جريمتي القتل المتهم بارتكابهما.

وكتب رئيس شرطة المدينة Harold Medina في تويتر، إن الشرطة تعقبت سيارة مشبوهة في جرائم القتل، وآخرها مقتل رجل بالرصاص مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال “مدينا”: “اعتقل السائق كمشتبه به رئيسي بجرائم القتل”، وفق تعبيره الذي جاء بعد اكتشاف جثة الأسبوع الماضي قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

وأفاد موقع cbsnews. في تقرير إخباري له إلى أن المشتبه به هرب من منزله في “البوكيرك”، لدى ذهاب الشرطة للقبض عليه في سيارة “فولكس فاجن جيتا”، وهي نفس السيارة التي أبلغت لشرطة للبحث عنها.

The vehicle of interest in the recent killings of four Muslim men in Albuquerque, New Mexico. Share with all your followers. Let's spread this far & wide! https://t.co/z1Xc5Po14t pic.twitter.com/8uawSuAgXw

وقالت الشرطة يوم، السبت، إنها تبحث عن سيارة “فولكس فاجن”، ذات أربعة أبواب داكنة اللون، من المحتمل أن تكون جيتا أو باسات ، بنوافذ معتمة وأضرار محتملة، مضيفة أن القاتل يبدو أنه يعرف ضحاياه.

وكان “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” –كير- أعلن يوم، السبت، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وفي بيان صدر، الثلاثاء، شكر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وهو أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة-سلطات إنفاذ القانون على الاعتقال وكتب على حسابه في فيسبوك، أنه يأمل “أن الأخبار التي تفيد بإنهاء هذا العنف ستوفر لمجتمع نيومكسيكو المسلم بعض الشعور بالراحة والأمن”.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تضامنه مع عائلات الضحايا، قائلا إن إدارته تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة، مؤكدا “أنه لا مكان لجرائم الكراهية في أميركا”.

وقال: “أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي، بينما ننتظر تحقيقا كاملا، صلاتي مع أسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. هذه الهجمات البغيضة لا مكان لها في أميركا”.

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.

These hateful attacks have no place in America.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2022