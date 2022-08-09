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وهم بصري سيدهشك…هل يمكنك تحديد مكان الرجل؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
وهم بصري سيدهشك...هل يمكنك تحديد مكان الرجل؟ watanserb.com
هل يمكنك تحديد مكان الرجل؟
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وطن- نشر موقع jagranjosh صورة تحمل وهما بصريا ابتكرها الفنان السويدي إريك جوهانسون.

وعليك أن تخمن ما إذا كان هذا الرجل جالسًا داخل المنزل أو خارجه لتتعرف أكثر على سمات شخصيتك.

أول ما عليك القيام به هو :

  • أغمض عينيك لمدة 10 ثوانٍ. سيسمح لك هذا بالتركيز على نفسك. اسمح لعقلك بالاسترخاء.
  • افتح عينيك وانظر إلى الصورة.

أين يجلس الرجل حسب رأيك؟ داخل المنزل أو خارجه؟

الرجل يجلس داخل المنزل

إذكنت تعتقد أن الرجل يجلس داخل المنزل فهذا يعني أنك تتجنب الجدال والصراعات.

هذا لا يعني أنك جبان أو أنك لا تعرف كيف تتخذ موقفًا. بدلاً من ذلك، يشير هذا إلى أنك لا تحب اللجوء إلى العنف وتفضل اللجوء إلى أوسط الأمور.

في بعض الأحيان، قد يعتبرك الناس ضعيفا. ومع ذلك، فإن الواقع عكس ذلك تمامًا.

وقد يعني ذلك أنك قد تكون شخصًا يرغب في قضاء بعض الوقت في العزلة بدلاً من التواصل مع الناس. بهذا المعنى، قد يكون لديك نوع أكثر انطوائية من الشخصية.

أيضًا، يأتي الناس إليك للحصول على المشورة لأنك محترف في الموازنة بين المزايا والعيوب.

الرجل يجلس خارج المنزل

إذا كنت تعتقد أن الرجل يجلس خارج المنزل، فهذا يعني أنك تستمع بشدة إلى كل النصائح والآراء من حولك، ولكن في النهاية تستمع إلا إلى قلبك. هذا يجعلك شخص شجاع ومجازف.

في معظم الأحيان، تعرف ما تريد، سواء كان ذلك يبدو غير منطقي أو غير عملي للآخرين. أنت تعتمد على أحكامك وتفضل أن تعيش حياة خالية من الندم.

نظرًا لأنك مجازف وتستمد اهتماماتك من الأشياء والمحفزات الخارجية، فقد تكون من النوع المنفتح. قد تزدهر جيدًا في المواقف الاجتماعية وتضطرب بفترات أطول من العزلة. 

الرجل موجود خارج المنزل وداخله

إذا شعرت أن الرجل موجود خارج المنزل وداخله، فأنت شخص مبدع. أنت تفكر خارج الصندوق وفي بعض الأحيان، قد تصبح مترددًا في حياتك، لكنك في النهاية ستنجح.

أيضًا، أنت تهتم بالتفاصيل وذاكرتك قوية جدا.
المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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