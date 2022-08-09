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وفاة السعودي محمد القحطاني على الهواء وهو يُشيد بمحمد بن زايد وابن سلمان والسيسي

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد القحطاني watanserb.com
وفاة الدبلوماسي السعودية محمد القحطاني خلال تملقه لمحمد بن زايد وابن سلمان والسيسي
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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو لاقى رواجا واسعا، يوثق لحظة وفاة الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، الثلاثاء، على الهواء مباشرة خلال كلمته بأحد المؤتمرات.

وفاة السعودي محـمد القحطاني وهو يمدح ابن زايد

وجاء ذلك أثناء إلقاء محـمد القحطاني، لكلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي، في دار حرس الحدود في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وكان “القحطاني” يشيد بما وصفها بإنجازات رئيس الإمارات محمد بن زايد، للمنطقة، وكذلك إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإنجازات الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وكان مـحمد القحطاني الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي، يشير بيده إلى الصورة الرئيسية للمؤتمر، التي ظهر عليها صور ابن زايد وابن سلمان والسيسي، ويمتدحهم.

حيث وصفهم بالقامات العظيمة واشاد بما قال إنها مجهودات عظيمة لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ونفس الأمر فعله مع محمد بن سلمان وامتدح ما وصفها بإنجازات ولي العهد في المملكة.

ملك الموت داهم القحطاني وهو يتملق محمد بن زايد

وعند كلماته عن محمد بن زايد، ووصف له بأنه ” الرجل العظيم عميد الإنسانية ورجل السلام”، سقط محـمد القحطاني فجأة على الأرض مفارقا للحياة.

كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه والتي صرخت عند سقوطه وهرعت إليه.

وعلى الفور هرول إليه طبيب الفندق الذي وقام بعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه تبين وفاة رجل الأعمال السعودي محـمد القحطاني، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.

ويشار إلى أنه يشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

وأثار هذا المشهد جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتباينت ردود فعل النشطاء بشأن وفاة محـمد القحطاني على الهواء.

حيث دعا البعض له بالرحمة والمغفرة مطالبين بأخذ العظة من موت الفجأة.

بينما رأى آخرون أن موت محمد القحطاني المفاجئ، وهو يمتدح ما وصفوهم بـ”طواغيت العرب”، إنما هو سوء خاتمة وعبرة لكل الذين يتملقون الأنظمة القمعية.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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