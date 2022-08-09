وفاة السعودي محمد القحطاني على الهواء وهو يُشيد بمحمد بن زايد وابن سلمان والسيسي

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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو لاقى رواجا واسعا، يوثق لحظة وفاة الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، الثلاثاء، على الهواء مباشرة خلال كلمته بأحد المؤتمرات.

وفاة السعودي محـمد القحطاني وهو يمدح ابن زايد

وجاء ذلك أثناء إلقاء محـمد القحطاني، لكلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي، في دار حرس الحدود في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

"محمد بن زايد عميد الإنسانية ورجل السلام".. الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني يسقط ميتًا بعد مدحه للسيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد pic.twitter.com/CUePWySdi4 — The Lens – العدسة (@TheLensPost) August 9, 2022

وكان “القحطاني” يشيد بما وصفها بإنجازات رئيس الإمارات محمد بن زايد، للمنطقة، وكذلك إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإنجازات الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وكان مـحمد القحطاني الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي، يشير بيده إلى الصورة الرئيسية للمؤتمر، التي ظهر عليها صور ابن زايد وابن سلمان والسيسي، ويمتدحهم.

حيث وصفهم بالقامات العظيمة واشاد بما قال إنها مجهودات عظيمة لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ونفس الأمر فعله مع محمد بن سلمان وامتدح ما وصفها بإنجازات ولي العهد في المملكة.

السيسي عميد الإنسانية ورجل السلام، بوووووم 💥

سَتُكمِلُها يوم البعث يا قحطاني pic.twitter.com/ie4Ma02NTa — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 9, 2022

ملك الموت داهم القحطاني وهو يتملق محمد بن زايد

وعند كلماته عن محمد بن زايد، ووصف له بأنه ” الرجل العظيم عميد الإنسانية ورجل السلام”، سقط محـمد القحطاني فجأة على الأرض مفارقا للحياة.

كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه والتي صرخت عند سقوطه وهرعت إليه.

وعلى الفور هرول إليه طبيب الفندق الذي وقام بعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه تبين وفاة رجل الأعمال السعودي محـمد القحطاني، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.

ويشار إلى أنه يشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

وأثار هذا المشهد جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتباينت ردود فعل النشطاء بشأن وفاة محـمد القحطاني على الهواء.

حيث دعا البعض له بالرحمة والمغفرة مطالبين بأخذ العظة من موت الفجأة.

بينما رأى آخرون أن موت محمد القحطاني المفاجئ، وهو يمتدح ما وصفوهم بـ”طواغيت العرب”، إنما هو سوء خاتمة وعبرة لكل الذين يتملقون الأنظمة القمعية.