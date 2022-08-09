فيفي عبده ترقص على أغنية إليسا ولمجرد بفستان “الريش” والهواء يكشف ما تحته! (فيديو)

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وطن– أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، الجدل بما فعلته بمجرد وصولها الساحل الشمالي.

أول حاجة عملتها

ونشرت فيفي عبده عبر “تويتر”، فيديو لها وهي ترقص على أغنية “من أول دقيقة”، للفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد.

وقالت فيفي عبده، إنها رقصت بمجرد وصولها الساحل.

يا مساء الفل بالساحل الشمالي دي أول حاجة النهارده عملتها في الساحل الشمالي الرقص دي بحبك اوي pic.twitter.com/G21v2nTOYK — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) August 7, 2022

وكتبت: “يا مساء الفل بالساحل الشمالي. دي أول حاجة النهارده عملتها في الساحل الشمالي الرقص دي بحبك اوي”.

وكانت فيفي ترتدي فستاناً بألوان عديدة وريش، وتحته هوت شورت أسود اللون، كان يظهر أثناء رقصها بوضوح بسبب الهواء.

رقص فيفي عبده في حفل كاظم الساهر

هذا وقد أشعلت فيفي عبده حفل الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ في مصر بعد غياب 13 عاماً، بالرقص مع ابنتها.

ورصد فيديو متداول، تفاعل الراقصة وابنتها بشكل كبير مع أغاني الساهر ، ورقصها على أنغام أغنية “قولي أحبك” وغيرها.

وكانت إبنه فيفي عبده، عزة مجاهد، قد دافعت عن والدتها، وتحدثت عن التنمر الذي تتعرض له بسبب مقاطع الرقص التي تنشرها عبر السوشيال ميديا.

وأكدت عزة في لقاء صحفي أنها لا تلتفت لمثل هذه الانتقادات. وقالت: “جمهور فيفي ومعجبيها أكتر من المنتقدين ومش بنبص للانتقادات… وإيه المشكلة في الفيديوهات؟ ما تعيش حياتها براحتها أي حد من حقه يفرح وربنا خير الحافظين من الحسد”.

“راقصة” على القبر

وكانت فيفي عبده قد انفعلت على مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، أثناء استضافتها في برنامج “العرافة” على فضائية المحور.

وكانت البداية، حين نشرت بسمة وهبة أجزاءً من لقاء فيفي مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وركز المقطع الذي تم عرضه من اللقاء، على حديث الراقصة عن قبرها، ورفضها وضع لقب “راقصة” عليه.

وهنا، وجهت بسمة وهبة سؤالها لفيفي قائلة: “هل كان المذيع يقصد إهانتك؟”.

وهو ما أغضب فيفي عبده لدرجة أنها طلبت إنهاء الحلقة، وقالت: “من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده”.

وتابعت: “معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له”.

وحول كتابة لقب “الراقصة” فوق قبرها، قالت فيفي: “هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة”.

وتابعت: “أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا”.

وأكدت فيفي أنها ترفض بشكل قطعي فكرة الاعتزال رغم تقدّمها في العمر، معقبة أنها تعتبر الرقص بالنسبة لها كالهواء والأوكسيجين ولا يمكنها أن تتخلى عنه.

وشددت الراقصة المصرية، على أن علاقتها بالله خاصة، ولا يحق لأحد أن يتدخّل بها.